Примера. «Севилья» после разгрома «Краснодара» победила «Жирону», Промес вышел на замену

Интересно, сам Промес не жалеет о том что ушел из Спартака? С одной стороны он сейчас в сильном Чемпионате и в сильной команде. Но с другой стороны, сидя в запасе никакого опыта не наберешься и сильнее не станешь. Здесь на него работала вся команда, он фактически был свободным художником на поле и был Звездой по российским меркам, которого все любили и восхищались как футболистом. В Севилье - один из. Причем не из основных. Хотелось бы, конечно, чтобы он вернулся, но верится с трудом в такое развитие событий.
В матче 16-го тура Примеры «Севилья» дома победила «Жирону» (2:0). Ранее севильский клуб в Лиге Европы разгромил «Краснодар» (3:0).
Полузащитник Квинси Промес вышел на замену в конце игры.
«Севилья» набрала 31 очко и сравнялась с лидирующими «Барселоной» и «Атлетико».
Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур
Голы: 1:0 – Банега, 55 (с пенальти); 2:0 – Сарабия, 64.