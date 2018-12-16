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    Примера. «Севилья» после разгрома «Краснодара» победила «Жирону», Промес вышел на замену

    В матче 16-го тура Примеры «Севилья» дома победила «Жирону» (2:0). Ранее севильский клуб в Лиге Европы разгромил «Краснодар» (3:0).

    Полузащитник Квинси Промес вышел на замену в конце игры.

    «Севилья» набрала 31 очко и сравнялась с лидирующими «Барселоной» и «Атлетико».

    Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

    Севилья – Жирона – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Банега, 55 (с пенальти); 2:0 – Сарабия, 64.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2018 15:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +14632

      oyabun 16 декабря, 16:40

      Интересно, сам Промес не жалеет о том что ушел из Спартака? С одной стороны он сейчас в сильном Чемпионате и в сильной команде. Но с другой стороны, сидя в запасе никакого опыта не наберешься и сильнее не станешь. Здесь на него работала вся команда, он фактически был свободным художником на поле и был Звездой по российским меркам, которого все любили и восхищались как футболистом. В Севилье - один из. Причем не из основных. Хотелось бы, конечно, чтобы он вернулся, но верится с трудом в такое развитие событий.

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      Рейтинг: +15178

      kykyi 16 декабря, 16:34

      Провел всю игру в запасе.)))) НА ЛАВКЕ ПРОСИДЕЛ,

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      Рейтинг: +936

      Фотон 16 декабря, 16:03

      Зато там тепло, можно не кутаясь в одеяло сидеть на лавке.

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      Рейтинг: +560

      алдан2014 16 декабря, 15:58

      Антоха давай обратно в Спартак,тут ты король.Многие кто хорошо играл в России,не могут ничего в Европе.Возращаются и снова играют прилично.У ЦСКА масса таких игроков

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      Рейтинг: +8522

      sssrspartak 16 декабря, 15:57

      вот так вот!!ушел в севилью сидеть на лавку!!это говорит о слабости нашего чемпионата!!!думаю так!!а кто иначе?интересно.

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