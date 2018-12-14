Лопетеги претендует на пост главного тренера «Ромы»

Бывший главный тренер сборной Испании и «Реала» Хулен Лопетеги вошел в список кандидатов на то, чтобы возглавить «Рому».

Римляне рассматривают альтернативу для Эусебио Ди Франческо. Руководство клуба не очень довольно, как команда выступает в этом сезоне.

В числе других претендентов на кресло главного тренера «Ромы» – Паулу Соуза, Винченцо Монтелла и Антонио Конте.

После 15-ти туров «Рома» занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 22 очка, а от зоны Лиги чемпионов – на пять баллов.