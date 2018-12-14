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    • Семак: «Будем ждать жеребьевку и отталкиваться от ее исхода»

    Семак: «Будем ждать жеребьевку и отталкиваться от ее исхода»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Петербуржцы заняли первое место в своей группе и попали в число сеяных команд.

    – Есть ли предпочтения по плей-офф?

    – Посмотрим, повлиять на жеребьевку мы не можем. Есть команды посильнее, есть чуть-чуть послабее. Будем ждать жеребьевку и отталкиваться от ее исхода.

    Жеребьевка пройдет 17 декабря в Ньоне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2018 09:20
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 14 декабря 2018, 17:24

      какая жеребьёвка если Зенит проваливает игру с такими командами как Славия или еле уносил ноги от Копенгагена, а вспомните Динамо Мн и я уверен любая жеребьёвка будет последней в этом сезоне

      0
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 15:15

      Желаю Зениту удачной жеребьевки.

      3
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 14 декабря 2018, 15:03

      Надеюсь не увидеть больше на поле в составе : МеБели , Кранветра , ЭрнАнаниста , Заболота !!! Что делают в составе : Чернов , Терентьев , Оздоев ??? Расстаться с ними срочно ! Вернуть из аренды Ригони и Джорджевича и привлечь своих молодых -Скроботова в первую очередь ! Иначе и смотреть не на что будет !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 14 декабря 2018, 12:20

      Серёженька, ты лучше думай, что делать с командой в зимние каникулы! А то дела то совсем какие-то акуеть!

      4
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 14 декабря 2018, 11:59

      Работа тренерского штата большое разочарование ..

      3
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      Рейтинг: +4951

      polt 14 декабря 2018, 11:59

      Как бы не лег жребий, Зениту с такой игрой ничего ни светит.

      3
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 14 декабря 2018, 11:54

      Итог отталкивания один - невразумительное, бессмысленное и тупое ползание по полю с абсолютным непониманием что же делать.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 декабря 2018, 11:05

      Работай, Серега. Тебе такие бабки платят, а сопли жуешь, чем дальше, тем хуже!

      3
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      Рейтинг: +1532

      starche 14 декабря 2018, 10:32

      Меньше болтай, больше работай!

      3
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      Рейтинг: +1532

      starche 14 декабря 2018, 10:30

      Больно уж благодушный Семак, а не пора ли посматривать на чемоданы!?

      2
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