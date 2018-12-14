Семак: «Будем ждать жеребьевку и отталкиваться от ее исхода»

какая жеребьёвка если Зенит проваливает игру с такими командами как Славия или еле уносил ноги от Копенгагена, а вспомните Динамо Мн и я уверен любая жеребьёвка будет последней в этом сезоне
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Петербуржцы заняли первое место в своей группе и попали в число сеяных команд.
– Есть ли предпочтения по плей-офф?
– Посмотрим, повлиять на жеребьевку мы не можем. Есть команды посильнее, есть чуть-чуть послабее. Будем ждать жеребьевку и отталкиваться от ее исхода.
Жеребьевка пройдет 17 декабря в Ньоне.