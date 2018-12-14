Мусаев – о разгроме от «Севильи»: «Удаление полностью сломало нашу игру»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог поражению от «Севильи» (0:3) в заключительном матче группового раунда Лиги Европы.

«Мы не играли от обороны. Хотели играть в открытый футбол, следуя нашей философии, но провалили начало. Пропустили легкие мячи.

Потом у нас были моменты для того, чтобы забить, концовка первого тайма нам удалась, но удаление, которое случилось после перерыва, полностью сломало нашу игру. «Севилья» провела отличный матч и заслуженно заняла первое место», – сказал Мусаев.

Напомним, «быки» вышли в плей-офф со второго места в группе J. «Стандард», сыгравший вничью 0:0 с «Акхисаром» мог оформить выход в случае победы.