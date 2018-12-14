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    • Мусаев – о разгроме от «Севильи»: «Удаление полностью сломало нашу игру»

    Мусаев – о разгроме от «Севильи»: «Удаление полностью сломало нашу игру»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итог поражению от «Севильи» (0:3) в заключительном матче группового раунда Лиги Европы.

    «Мы не играли от обороны. Хотели играть в открытый футбол, следуя нашей философии, но провалили начало. Пропустили легкие мячи.

    Потом у нас были моменты для того, чтобы забить, концовка первого тайма нам удалась, но удаление, которое случилось после перерыва, полностью сломало нашу игру. «Севилья» провела отличный матч и заслуженно заняла первое место», – сказал Мусаев.

    Напомним, «быки» вышли в плей-офф со второго места в группе J. «Стандард», сыгравший вничью 0:0 с «Акхисаром» мог оформить выход в случае победы.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.12.2018 00:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 09:47

      Хорошо что прошли дальше. Работать есть над чем.

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 09:37

      Так и до удаления вы два сами организовали и заглотили.Особенно "хорош" был первый :Крицюк-Кабура.Гениально!

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 14 декабря 2018, 09:12

      Очень надеемся, что после каникул вы покажете хорошую игру и будете нас радовать.
















      3
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 14 декабря 2018, 08:55

      С хорошим настроением на Мальдивы.Русскому работяге приятно было смотреть,как решительно прое.али его деньги.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 декабря 2018, 08:51

      Ну и слава богу, что сломало. Если бы вы продолжили играть так, как и до удаления, счет был бы 6-0.

      2
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 14 декабря 2018, 03:03

      Быков чуть на землю опустили, как и всех остальных

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 14 декабря 2018, 01:09

      Удаление? Игру? Тем не менее удачи в следующем раунде!

      0
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      Рейтинг: +660

      RUSARM 14 декабря 2018, 00:59

      Да вы просто уже были в отпуске,я так понимаю!!! Быки были не быками!!!

      2
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      Рейтинг: +8945

      GoLenaStop 14 декабря 2018, 00:25

      Не надо бездумно и рискованно играть на последней линии защиты. С этого и понеслось
      Тщательнее надо, ребята! Удачи

      4
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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 14 декабря 2018, 00:14

      я болею за ростов но краснодар второй-не прав тренер-удаление было при счёте 2-0 и никоим образом не повлияло на результат удачи быкам в будущем году-до чемпионства рукой подать!!!!!

      6
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      Рейтинг: +8945

      GoLenaStop > dik_fransis 14 декабря 2018, 00:23

      Согласна.

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