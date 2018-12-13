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    Черышев: «У «Краснодара» есть шансы против «Севильи»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал шансы российских клубов в заключительном туре Лиги Европы.

    «Думаю, у «Краснодара» сегодня есть шансы, это точно. «Севилья» в этом году больше играет от обороны. У них есть классные футболисты, которые могут зацепиться за мяч в атаке. Но мне кажется, что у краснодарцев есть хорошие шансы на победу.

    Ситуация в «Вильярреале» была не очень понятная. Тяжелые результаты, с переменным успехом. Сейчас пришел новый тренер, и я пока не знаю, как они будут играть, по какой системе. У «Спартака» тоже хорошая команда, там хорошие футболисты. Наверняка не хватает Зобнина, но матч в любом случае будет интересный.

    В составе «Вильярреала» выделю Форнальса, Бакку, Морено, много забивает Экамби. У них есть очень хорошие футболисты, имеющие богатый опыт игры в еврокубках. Обязательно посмотрю этот матч», – «Чемпионат» передает слова Черышева в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Матч в Севилье начнется в 20:55 по московскому времени. «Спартак» в это же время начнет встречу в Вильярреале.

    Источник: «Чемпионат»

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    13.12.2018 21:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 13 декабря 2018, 23:14

      Шансы так и остались шансами,но кроме шансов есть действительность."Севилья" выше "Краснодара" на голову, было ощущение, что играет"Севилья" вполсилы.

      2
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 13 декабря 2018, 22:49

      Уже нету шансов

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 13 декабря 2018, 22:40

      Великий предсказатель.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 декабря 2018, 22:35

      Гы.

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 декабря 2018, 22:06

      Очень велики были шансы...

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      Рейтинг: +4951

      polt 13 декабря 2018, 21:58

      Первый тайм 0-2, пропукали шансы.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 21:49

      Нет у "Краснодара" против "Севильи" ни шанса, ни методов...

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