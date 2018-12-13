Черышев: «У «Краснодара» есть шансы против «Севильи»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал шансы российских клубов в заключительном туре Лиги Европы.

«Думаю, у «Краснодара» сегодня есть шансы, это точно. «Севилья» в этом году больше играет от обороны. У них есть классные футболисты, которые могут зацепиться за мяч в атаке. Но мне кажется, что у краснодарцев есть хорошие шансы на победу.

Ситуация в «Вильярреале» была не очень понятная. Тяжелые результаты, с переменным успехом. Сейчас пришел новый тренер, и я пока не знаю, как они будут играть, по какой системе. У «Спартака» тоже хорошая команда, там хорошие футболисты. Наверняка не хватает Зобнина, но матч в любом случае будет интересный.

В составе «Вильярреала» выделю Форнальса, Бакку, Морено, много забивает Экамби. У них есть очень хорошие футболисты, имеющие богатый опыт игры в еврокубках. Обязательно посмотрю этот матч», – «Чемпионат» передает слова Черышева в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч в Севилье начнется в 20:55 по московскому времени. «Спартак» в это же время начнет встречу в Вильярреале.