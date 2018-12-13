Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Голкипер «Краснодара» Сафонов: «Мы спокойно можем дойти до полуфинала ЛЕ, а может и дальше»

    Голкипер «Краснодара» Сафонов: «Мы спокойно можем дойти до полуфинала ЛЕ, а может и дальше»

    Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов накануне матча шестого тура группового раунда Лиги Европы с «Севильей» заявил, что команда может вполне рассчитывать на выход в полуфинал турнира.

    «Групповой этап не закончен. Итоги сможем подводить только после матча с «Севильей» и в конце сезона. Пока идем хорошо. У нас остался один матч. Если выигрываем, то выйдем из группы с первого места. Поэтому нас все должно устраивать.

    Ожидания от игры с «Севильей»? Встретятся два хороших соперника, которые будут бороться на победу. Один раз мы у них уже выиграли и во второй раз тоже можем спокойно их обыграть. Понятно, что для этого придется приложить уйму усилий, так как «Севилья» будет сильно мотивирована. Но у нас есть все шансы на положительный исход.

    Чувствую, что наша команда набрала хороший ход. До полуфинала мы спокойно можем дойти, а, может, и забраться выше. Кто знает, как там получится», – сказал Сафонов.

    Встреча «Севилья» – «Краснодар» состоится сегодня, 13 декабря, и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2018 16:18
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16625

      афоня72 14 декабря 2018, 10:55

      Вот и набрали хороший ход....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 14 декабря 2018, 06:32

      Почему то многие относятся к этому турниру как к Кубку УЕФА, который, к слову, многие ТОПы сливали, поэтому у средних команд было больше шансов взять его...тут же все иначе, поскольку победитель ЛЕ атоматом попадает в ЛЧ, плюс даются какие-никакие деньги за участие и результаты, интерес сильных клубов повысился...Вот список победителей ЛЕ с 2009 года: Атлетико М, Порту, Атлетико М, Челси, Севилья (3 года подряд), МЮ, Атлетико М...В дальнейшей стадии текущего розыгрыша так же будут участвовать Арсенал, Челси, Интер, Наполи, Лацио, Байер, Валенсия, Севилья, Бенфика, Галатасарай...поэтому Краснодару придется ОЧЕНЬ постараться, чтобы выполнить пожелание Сафонова...на мой же скромный взгляд, прохождение 1-3 раундов (в зависимости от силы соперника) будет для нынешнего Краснодара вполне успешным результатом, дальше же все будет зависеть от удачи и самоотдачи команды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18674

      ilichkadr 13 декабря 2018, 22:56

      Явно что-то съел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 декабря 2018, 22:46

      Не говори "гоп", пока не перепрыгнул.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > +50/-50 13 декабря 2018, 23:00

      Повторяешь..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 13 декабря 2018, 21:44

      щас смотрю трансляцию...быки горят 0:2 не самым сильным в розыгрыше...не кидайтесь словами - думайте вначале - потом заявляйте об амбициях...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 20:06

      А по последнему матчу в РПЛ и не скажешь...Ну зачем вылазить до матча с этим барабанным боем???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 13 декабря 2018, 19:28

      Твоя нога там не ступала.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 декабря 2018, 18:57

      Молодой пацан, провёл всего несколько матчей за "Краснодар" но уже такие заявления. Чего идти, садитесь в самолёт и летите...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -28

      yaurapanov 13 декабря 2018, 18:31

      Хотел избавиться от жира на боках и на животе. В остальном мне все нравилось. Раньше регулярно занимался в зале, но теперь времени нет, жена все чаще упрекала о появившимся пузе. Я решил заказать пояс, и заодно узнать, проверить его эффективность. Все намного лучше чем я ошидал. следуя инструкциям я привел свое тело в порядок ---- https://nnna.ru/poes

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 13 декабря 2018, 18:31

      Для начала из группы выйдите, а то сейчас сольете испанцам, а бельгийцы выиграют у турок и не видать полуфинала

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Skull_Boy 13 декабря 2018, 19:35

      а так и будет поверь опытному болельщику

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy > спанчес 13 декабря 2018, 19:51

      Так же на это ставлю, что Стандарт катком пройдет, а наши сольют 1-0

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > спанчес 13 декабря 2018, 23:03

      Подвел тебя твой опыт,правда здесь и турки ногу приложили,за что им большое спасибо.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 