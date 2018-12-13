Голкипер «Краснодара» Сафонов: «Мы спокойно можем дойти до полуфинала ЛЕ, а может и дальше»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов накануне матча шестого тура группового раунда Лиги Европы с «Севильей» заявил, что команда может вполне рассчитывать на выход в полуфинал турнира.

«Групповой этап не закончен. Итоги сможем подводить только после матча с «Севильей» и в конце сезона. Пока идем хорошо. У нас остался один матч. Если выигрываем, то выйдем из группы с первого места. Поэтому нас все должно устраивать.

Ожидания от игры с «Севильей»? Встретятся два хороших соперника, которые будут бороться на победу. Один раз мы у них уже выиграли и во второй раз тоже можем спокойно их обыграть. Понятно, что для этого придется приложить уйму усилий, так как «Севилья» будет сильно мотивирована. Но у нас есть все шансы на положительный исход.

Чувствую, что наша команда набрала хороший ход. До полуфинала мы спокойно можем дойти, а, может, и забраться выше. Кто знает, как там получится», – сказал Сафонов.

Встреча «Севилья» – «Краснодар» состоится сегодня, 13 декабря, и начнется в 20:55 по московскому времени.