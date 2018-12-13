Крицюк: «Краснодар» приехал к «Севилье» за победой»

Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Севильей». Встреча пройдет сегодня в Испании и начнется в в 20:55 мск.

«Мы мотивированы на все 100 процентов и приехали сюда за победой. Вне зависимости от турнирных раскладов мы будем играть в свою игру, как и привыкли. Мы всегда играем на победу. Мы полностью мотивированы, для нас еще ничего не решено. Я уверен в своих партнерах, нашем тренерском штабе. Знаю, что парни будут выкладываться на все 100 процентов.

У нас нет особого подхода на эту игру. У нас один подход на каждую игру вне зависимости от результата и раскладов. Мы выходим и показываем свою игру, всегда играем на победу», — сказал Крицюк.