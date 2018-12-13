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    Крицюк: «Краснодар» приехал к «Севилье» за победой»

    Вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Севильей». Встреча пройдет сегодня в Испании и начнется в в 20:55 мск.

    «Мы мотивированы на все 100 процентов и приехали сюда за победой. Вне зависимости от турнирных раскладов мы будем играть в свою игру, как и привыкли. Мы всегда играем на победу. Мы полностью мотивированы, для нас еще ничего не решено. Я уверен в своих партнерах, нашем тренерском штабе. Знаю, что парни будут выкладываться на все 100 процентов.

    У нас нет особого подхода на эту игру. У нас один подход на каждую игру вне зависимости от результата и раскладов. Мы выходим и показываем свою игру, всегда играем на победу», — сказал Крицюк.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    13.12.2018 08:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7052

      sochi-2013 13 декабря 2018, 23:00

      "Не хвались идя на рать, а хвались идя с рати!"
      И с рати идя не надо хвалиться. Хвалиться вообще не надо.

      1
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      Рейтинг: +5532

      SPACE TRUCKIN 13 декабря 2018, 21:46

      понты...Севилья не команда ЧР...

      1
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      Рейтинг: +101395

      zigbert 13 декабря 2018, 12:38

      Севилья сейчас хороша. Трудно будет Краснодару. Но все же удачи!

      2
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 13 декабря 2018, 10:51

      Дай бог! Но беспокойство есть,слишком часто "Краснодар" определяющие его положение матчи играет неважно.Неустоявшийся футбольный организм.

      1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 13 декабря 2018, 10:45

      очень хорошая команда , показывает очень зрелищный футбол

      0
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      Рейтинг: +46

      Авторитет1 13 декабря 2018, 09:25

      думаю будет ничья минимум и тогда севилья аут из ле

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 13 декабря 2018, 09:00

      Удачи быкам !

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес 13 декабря 2018, 08:54

      третье место в группе братан с 12 очками прикинь да, это покруче чем цска с 7 очками 4 место

      3
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