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    • Лига чемпионов. «Ювентус» уступил «Янг Бойз», но выиграл группу; «Валенсия» победила «Манчестер Юнайтед»

    Лига чемпионов. «Ювентус» уступил «Янг Бойз», но выиграл группу; «Валенсия» победила «Манчестер Юнайтед»

    В группе Н Лиги чемпионов состоялись последние матчи. «Ювентус» проиграл «Янг Бойз», который перед туром знал, что выше последнего места в квартете не поднимется.

    «Манчестер Юнайтед» уступил в Валенсии и занял второе место. Россиянин Денис Черышев сыграл 66 минут.

    Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

    Валенсия (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Солер, 17; 2:0 – Джонс, 47 (в свои ворота); 2:1 – Рэшфорд, 87.

    Янг Бойз (Швейцария) – Ювентус (Италия) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Оаро, 30 (с пенальти); 2:0 – Оаро, 68; 2:1 – Дибала, 80.

    Результаты Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2018 00:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 13 декабря 2018, 12:57

      Ох и деб и лы из МЮ, могли выйти с первого места, а так еще 2 игры в ЛЧ и в ангар. Как же прокинули между ног буратино Фелаини. Когда уже маур свалит с МЮ.

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