Лига чемпионов. «Ювентус» уступил «Янг Бойз», но выиграл группу; «Валенсия» победила «Манчестер Юнайтед»

В группе Н Лиги чемпионов состоялись последние матчи. «Ювентус» проиграл «Янг Бойз», который перед туром знал, что выше последнего места в квартете не поднимется.

«Манчестер Юнайтед» уступил в Валенсии и занял второе место. Россиянин Денис Черышев сыграл 66 минут.

Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

Валенсия (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Солер, 17; 2:0 – Джонс, 47 (в свои ворота); 2:1 – Рэшфорд, 87.

Янг Бойз (Швейцария) – Ювентус (Италия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Оаро, 30 (с пенальти); 2:0 – Оаро, 68; 2:1 – Дибала, 80.

Результаты Лиги чемпионов

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