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    • Габулов: «Наше поколение всю жизнь пашет, а нас называют зажравшимися футболистами»

    Габулов: «Наше поколение всю жизнь пашет, а нас называют зажравшимися футболистами»

    Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением об отношении к футболистам в стране.

    «Наше поколение всю жизнь играет, пашет, добивается каких-то результатов на международной арене, а нас всех под одну гребенку: «Вы все – зажравшиеся футболисты». Не совсем литературное слово, но оно звучало очень часто, к сожалению.

    Для себя решил, что должен сделать все, чтобы наш футбол стал снова популярен. Конечно, одному это сделать невозможно, но я должен был внести свою лепту», – сказал Габулов.

    В ноябре 2018 года 35-летний Габулов объявил о завершении карьеры. Сейчас экс-футболист занимает пост министра физической культуры и спорта в Северной Осетии.

    Перед Габуловым поставили задачу возродить «Аланию»

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.12.2018 19:11
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +1456

      moskowcity-petrv 11 декабря 2018, 23:42

      Ну и отчудил ты, габул)пашет он всю жизнь бедолага)вы на пенсию выходите в 32-36 лет миллионерами)когда большая часть России,за копейки работает!молчал бы пахарь хренов!)

      2
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      Рейтинг: +3024

      Nesterenko > moskowcity-petrv 12 декабря 2018, 00:11

      Ну он же имел ввиду в футбольном смысле пахал, так то у нас почти все футболисты много получают.

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 11 декабря 2018, 23:41

      Мы не сеем, не пашем, не строим.
      Мы мизинца рабочих не стоим.
      --------------------------------------------------------------
      Так вернее будет и честнее

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      Рейтинг: +5280

      Каратель 11 декабря 2018, 23:15

      Сидел бы и молчал,так было бы правильнее

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      Рейтинг: +966

      Харченко 11 декабря 2018, 22:57

      Что ты там пахал?
      Иногда лучше молчать, чем говорить.

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      Рейтинг: +11602

      alex1951 11 декабря 2018, 21:43

      ,,зажравшиеся футболисты,, - это ты,Габул в самую точку....
      может тебя это и не касается ,в желтой прессе не мелькал,но твои собратья стараются вовсю. Скандал за скандалом...
      А все дело в том,что - деньги зло!
      Эти деньги потом и кровью не политы,иначе бы не тратились так по-пижонски....
      Посмотрим ,как ты ,лично , будешь теперь командовать этими ,,зажравшимися ,,

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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 11 декабря 2018, 21:38

      Посадить бы тебя за фрикционы гусеничного трактора.И узнаешь что такое" пахать".

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 11 декабря 2018, 21:26

      Вова, где результаты? Один раз бронзу из жалости дали, да два еврокубка. Это - результаты? Да на ваши зарплаты три "Атлетика" можно содержать или даже половину Эредивизии. За такие деньги игроки в МЮ, Ливерпуле, Милане, Баварии и пр. убиваются на поле. А у вас всех заслуг - гражданство.

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      Рейтинг: +1126

      richi > general.lizyukov 11 декабря 2018, 23:16

      К сожалению, зарплатную ведомость надыбать не удалось, а трансферная стоимость игроков Атлетико 898 млн евро. К примеру стоимость всех игроков РПЛ 814 млн евро. Примерно так же и зарплаты соотносятся к стоимости игроков. Другое дело, что отрыв от средней ЗП россиян огромный... но... не у всех. К примеру незаменимый руководитель Роснефти Игорь Сечин получает в районе 135 млн руб в месяц, это где то 21,6 млн евро в год.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > richi 12 декабря 2018, 08:01

      Ты, если не знаешь - не пиши. В "Атлетик" Бильбао ни у кого нет таких зарплат, как в нашей большой пятерке. А трансферная стоимость - это чистый маркетинг, как с КриРо: ни один футболист не может стоить 110 лямов, зато на продаже футболок с его именем можно поднять в 3 раза больше. Чистая экономика, никакого спорта.

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      Рейтинг: +1126

      richi > general.lizyukov 12 декабря 2018, 23:20

      Хорошо, понял. Знатока видно из-далека. Больше не пишу.

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      Рейтинг: +1126

      richi > general.lizyukov 12 декабря 2018, 23:42

      Вообще то ты, кроме Атлетика (которого я спутал с Атлетико). Ты называл МЮ, Баварию, Ливер, особой строкой - Милан? Атлетик Б. (больше не удосужусь назвать никак этот баскский клуб) - 208 млн евро (стоимость футболистов), Бавария - 807,93 млн евро баксов, Ливерпуль - 913 млн еуро (не фунтов, а всего лишь мелочи по карманам), МЮ - (обнищали америкосы) всего то 835 евриков, ну а МИЛАН (шрифт крупнее не получается) - 555,1 млн евро. В РФПЛ нет ни кого близко со времен халко-витселей, этой сказки. И ждать ни чего не стоит. И ругать, тем более футбоглистов, не стоит. Всяк играет, как умеет.

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      Рейтинг: +716

      Fju-2 11 декабря 2018, 21:25

      За спорт и физическую культуру в Северной Осетии можно быть спокойными.
      Всё-таки такой опытный функционер у руля. Не говоря уже о том, что этот бывший кипер является ЗМС, причём на ЧМ ни одного мяча не пропустил!

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      Рейтинг: +570

      avera 11 декабря 2018, 21:04

      Пашут в Реале,Ливерпуле,ПСЖ, да даже в чемпионшипе.А вы цветоводы, ходите ароматы нюхаете , ну иногда мяча коснетесь.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 декабря 2018, 20:42

      Это хорошо, что зажравшимися, хуже - если засравшимися.

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