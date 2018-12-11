Габулов: «Наше поколение всю жизнь пашет, а нас называют зажравшимися футболистами»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением об отношении к футболистам в стране.

«Наше поколение всю жизнь играет, пашет, добивается каких-то результатов на международной арене, а нас всех под одну гребенку: «Вы все – зажравшиеся футболисты». Не совсем литературное слово, но оно звучало очень часто, к сожалению.

Для себя решил, что должен сделать все, чтобы наш футбол стал снова популярен. Конечно, одному это сделать невозможно, но я должен был внести свою лепту», – сказал Габулов.

В ноябре 2018 года 35-летний Габулов объявил о завершении карьеры. Сейчас экс-футболист занимает пост министра физической культуры и спорта в Северной Осетии.

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