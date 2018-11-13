Официально: Габулов стал министром физкультуры и спорта Северной Осетии

Я так понял, что Гобулову ниже его достоинства хотя бы поучиться руководить: школу футбольную, например, возглавить во Владикавказе.
Одних спортсменов с помоста -в нардепы, других - в министры.
Молодёжь поневоле призадумается: а стоит ли вообще чему-то учиться, т. е. грызть гранит науки? Ведь проще для умственной деятельности лет 25 проплавать в бассейне или пробегать на футбольном поле, упираться на борцовском ковре, чтобы стать нардепом или, на худой конец, занять пост "министрачегототамнеоченьважного" на малой родине.
Бывший игрок сборной России Владимир Габулов стал политиком. Спортсмена назначили на пост министра физической культуры и спорта Республики Северная Осетия, сообщает издание «15-й регион».
Вратарь вызывался в сборную России с 2007 года. На клубном уровне больше всего матчей провел за «Динамо». Высшее достижение в карьере – победа в Кубке УЕФА в 2005 году с ЦСКА.
В Северной Осетии существует один профессиональный футбольный клуб – «Спартак-Владикавказ».