Официально: Габулов стал министром физкультуры и спорта Северной Осетии

Бывший игрок сборной России Владимир Габулов стал политиком. Спортсмена назначили на пост министра физической культуры и спорта Республики Северная Осетия, сообщает издание «15-й регион».

Вратарь вызывался в сборную России с 2007 года. На клубном уровне больше всего матчей провел за «Динамо». Высшее достижение в карьере – победа в Кубке УЕФА в 2005 году с ЦСКА.

В Северной Осетии существует один профессиональный футбольный клуб – «Спартак-Владикавказ».