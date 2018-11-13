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    Официально: Габулов стал министром физкультуры и спорта Северной Осетии

    Бывший игрок сборной России Владимир Габулов стал политиком. Спортсмена назначили на пост министра физической культуры и спорта Республики Северная Осетия, сообщает издание «15-й регион».

    Вратарь вызывался в сборную России с 2007 года. На клубном уровне больше всего матчей провел за «Динамо». Высшее достижение в карьере – победа в Кубке УЕФА в 2005 году с ЦСКА.

    В Северной Осетии существует один профессиональный футбольный клуб – «Спартак-Владикавказ».

    Источник: «15-й регион»

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    13.11.2018 19:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 13 ноября 2018, 22:34

      Я так понял, что Гобулову ниже его достоинства хотя бы поучиться руководить: школу футбольную, например, возглавить во Владикавказе.
      Одних спортсменов с помоста -в нардепы, других - в министры.
      Молодёжь поневоле призадумается: а стоит ли вообще чему-то учиться, т. е. грызть гранит науки? Ведь проще для умственной деятельности лет 25 проплавать в бассейне или пробегать на футбольном поле, упираться на борцовском ковре, чтобы стать нардепом или, на худой конец, занять пост "министрачегототамнеоченьважного" на малой родине.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 13 ноября 2018, 21:47

      Ох,***..((
      Надо отчество его нагуглить...)

      3
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      Рейтинг: +117

      Dadrail > shinnik 14 ноября 2018, 15:01

      Иванович, наверное...:))))

      7
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 13 ноября 2018, 21:37

      какой министр-такой и спорт! Если серьезно , согласен с предыдущим оратором....Да хоть кого назначай, футбол не станет популярным пока собственный клуб в полном дерьме

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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 13 ноября 2018, 21:37

      из дырявого вратаря выйдет только дырявый министр

      0
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 13 ноября 2018, 20:25

      Прикольно без опыта и сразу министр, а некоторые толковые люди с опытом и образованием условно даже и кассиром в банк не возьмут

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      Рейтинг: +9023

      vladik12 13 ноября 2018, 19:57

      Российская политическая система в действии: на относительно высокий пост назначают человека, который не имеет никакого политического или управленческого опыта.

      4
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      Рейтинг: +254

      fabio_c > vladik12 13 ноября 2018, 20:54

      ну как же! он же управлял защитой))

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      Рейтинг: +675

      life85 > fabio_c 14 ноября 2018, 01:20

      По количеству пропущенных видно как он управлял , особенно в Брюгге )

      0
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