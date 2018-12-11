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    • Адриано: «В матче с «Вильярреалом» я буду биться, отдавая всего себя игре. Обещаю»

    Адриано: «В матче с «Вильярреалом» я буду биться, отдавая всего себя игре. Обещаю»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано заявил, что готов сражаться на поле в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы с «Вильярреалом». Чтобы выйти в плей-офф турнира, москвичам нужно только побеждать.

    «Этот матч очень важен для нас. И я буду биться, отдавая всего себя игре, обещаю. Если господу угодно, буду рад забить и принести команде успех. Надеюсь, мы сможем победить.

    В чемпионате России мы уже выиграли в последнем матче года. Было бы здорово поставить позитивную точку и в групповом турнире Лиги Европы», – сказал Адриано.

    Игра «Вильярреал» – «Спартак» состоится в четверг, 13 декабря, и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт ФК «Спартак»

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    11.12.2018 14:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +799

      амани 12 декабря 2018, 15:20

      будем посмотреть ..однако........удачи

      0
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 12 декабря 2018, 14:31

      А, ну то есть в других матчах до Вильи ты не обещал, не бился и не выкладывался и после Испании тоже не обещаешь? Перспективный, однако, игрочишка!

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 декабря 2018, 13:44

      А чё с чехами как г-но в проруби болтался?

      0
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      Рейтинг: +29412

      JTherry 11 декабря 2018, 16:26

      Луис, в ЛЕ надо ставить не точку, а позитивную запятую, чтобы встретить весну с "взошедшим солнцем" и продолжением игр в плей-офф))))

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 11 декабря 2018, 16:16

      По профессиональному надо биться в каждом матче,а не в отдельно взятом,а делёж матчей на важные и не важные,обещаю и не обещаю, не очень корректен для спортсмена

      1
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 11 декабря 2018, 16:06

      Только не переусердствуй как было ранее.
      А так удачи конечно.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 11 декабря 2018, 15:46

      красную не схвати, боец

      2
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      Рейтинг: +800

      Театрал 11 декабря 2018, 15:34

      Это пугает. Как бы не выгнали уже в первом тайме

      2
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 11 декабря 2018, 15:17

      Посмотрим..
      Главное что-бы слово с делом не разошлось!

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 11 декабря 2018, 15:04

      ну давай....удачи!!! а мы поглядим!

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