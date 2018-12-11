Адриано: «В матче с «Вильярреалом» я буду биться, отдавая всего себя игре. Обещаю»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано заявил, что готов сражаться на поле в матче шестого тура группового раунда Лиги Европы с «Вильярреалом». Чтобы выйти в плей-офф турнира, москвичам нужно только побеждать.

«Этот матч очень важен для нас. И я буду биться, отдавая всего себя игре, обещаю. Если господу угодно, буду рад забить и принести команде успех. Надеюсь, мы сможем победить.

В чемпионате России мы уже выиграли в последнем матче года. Было бы здорово поставить позитивную точку и в групповом турнире Лиги Европы», – сказал Адриано.

Игра «Вильярреал» – «Спартак» состоится в четверг, 13 декабря, и начнется в 20:55 по московскому времени.