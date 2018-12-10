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    • «Зенит» попросил болельщиков воздержаться от провокационных действий в Чехии

    «Зенит» попросил болельщиков воздержаться от провокационных действий в Чехии

    «Зенит» опубликовал на официальном сайте сообщение для болельщиков, которые планируют посетить матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы со «Славией». Игра состоится 13 декабря в Праге.

    «Служба безопасности футбольного клуба «Зенит» и полиция Чешской Республики настоятельно просят соблюдать правила посещения стадиона «Эден Арена», а также воздержаться от любых провокационных действий, которые могут вызвать общественные беспорядки в городе и на стадионе», – говорится в сообщении петербуржцев.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    10.12.2018 17:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17485

      Garrincha58 11 декабря 2018, 15:41

      кто туда поедет тот не футбол поедет смотреть потому что футбола там никто не увидит да и уже давно Зенит не показывает футбол в том виде как это должно быть в принципе

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      Рейтинг: +1608

      koli4ka 11 декабря 2018, 15:25

      О! Нам в Чехии побуянить,-хлебом не корми,пивом не пои!!!

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      Рейтинг: +4625

      la verdad 10 декабря 2018, 19:28

      Маркелу туда отправьте!!!)))) Она специалист по воздержанию :))))

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 10 декабря 2018, 17:32

      !!
      "Давайте негромко, давайте вполголоса,
      Давайте простимся светло...
      Неделя, другая, и мы успокоимся,
      Что было, то было - прошло.
      Конечно, ужасно, нелепо, бессмысленно,
      Ах, как бы начало вернуть...
      Начало вернуть невозможно, немыслимо,
      И даже не лайкай - забудь.

      Не будем хитрить и судьбу заговаривать,
      Ей-богу, не стоит труда,
      Да-да, господа, не авось не когда-нибудь,
      А больше уже никогда...

      Ах, как это мило, очень хорошо...
      Плыло и уплыло, было и прошло..."


      С Новым Наступающим Годом ,свиньи..
      Запятая,дай Боже,лишняя...)

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