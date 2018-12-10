«Зенит» попросил болельщиков воздержаться от провокационных действий в Чехии

«Зенит» опубликовал на официальном сайте сообщение для болельщиков, которые планируют посетить матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы со «Славией». Игра состоится 13 декабря в Праге.

«Служба безопасности футбольного клуба «Зенит» и полиция Чешской Республики настоятельно просят соблюдать правила посещения стадиона «Эден Арена», а также воздержаться от любых провокационных действий, которые могут вызвать общественные беспорядки в городе и на стадионе», – говорится в сообщении петербуржцев.