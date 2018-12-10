Слова Ибрагимовича про «Золотой мяч» и Переса – фейк. Их придумал пользователь твиттера

Фраза нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, сказанная в адрес форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и президента «Реала» Флорентино Переса, оказалась выдумкой.

Ранее Fox Sports привел якобы цитату шведа, прокомментировавшего победу полузащитника «Реала» Луки Модрича в «Золотом мяче-2018»: «Теперь мы знаем, что за «Золотые мячи» с Месси соревновался Перес, а не Роналду».

Как выяснилось, эти слова Ибрагимовича изначально опубликовал в твиттере пользователь Nãif, описавший себя как надежный каталонский журналист, частично связанный с «Барселоной». В шутку поверили многие авторитетные спортивные издания.