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    • Слова Ибрагимовича про «Золотой мяч» и Переса – фейк. Их придумал пользователь твиттера

    Слова Ибрагимовича про «Золотой мяч» и Переса – фейк. Их придумал пользователь твиттера

    Фраза нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, сказанная в адрес форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду и президента «Реала» Флорентино Переса, оказалась выдумкой.

    Ранее Fox Sports привел якобы цитату шведа, прокомментировавшего победу полузащитника «Реала» Луки Модрича в «Золотом мяче-2018»: «Теперь мы знаем, что за «Золотые мячи» с Месси соревновался Перес, а не Роналду».

    Как выяснилось, эти слова Ибрагимовича изначально опубликовал в твиттере пользователь Nãif, описавший себя как надежный каталонский журналист, частично связанный с «Барселоной». В шутку поверили многие авторитетные спортивные издания.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.12.2018 15:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 10 декабря 2018, 16:42

      Ну вообще-то в каждой шутке есть доля шутки...

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      Рейтинг: +975

      Mr Green > vick-north-west 10 декабря 2018, 18:23

      сказал может и не Златан, но суть отображена верно)

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