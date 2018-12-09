Ибрагимович: «С Месси за «Золотые мячи» соревновался не Роналду, а Перес»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением о победе полузащитника «Реала» Луки Модрича в голосовании за «Золотой мяч-2018».

С 2008 года награда доставалась или нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду, или форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

«Теперь мы знаем, что за «Золотые мячи» с Месси соревновался Перес (президент «Реала» – прим. ред.), а не Роналду», – сказал Ибрагимович.

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