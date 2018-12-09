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    • Ибрагимович: «С Месси за «Золотые мячи» соревновался не Роналду, а Перес»

    Ибрагимович: «С Месси за «Золотые мячи» соревновался не Роналду, а Перес»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением о победе полузащитника «Реала» Луки Модрича в голосовании за «Золотой мяч-2018».

    С 2008 года награда доставалась или нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду, или форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

    «Теперь мы знаем, что за «Золотые мячи» с Месси соревновался Перес (президент «Реала» – прим. ред.), а не Роналду», – сказал Ибрагимович.

    «Реал» вышел в лидеры по числу обладателей «Золотого мяча»

    Президент «Реала» Перес: «У нас красивая любовная история с «Золотым мячом»

    Источник: Fox Sports

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    09.12.2018 14:40
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1532

      starche 9 декабря 2018, 21:23

      В точку!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      KESHAL2 9 декабря 2018, 20:31

      У Роналду 5 кубок лиги чемпионов,с разными клубами,и трижды с РЕАЛОМ подряд,кубок ЕВРОПЫ,пусть месси свои кубки с барсой одной в сартире поставит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 9 декабря 2018, 16:44

      Чего он теперь ещё знает? Роналду вообще посрать на его мнение)))) Много разных мнений да были конкуренты но по факту 5 мячей есть и это будет в истории футбола

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 9 декабря 2018, 16:42

      ЖАБА

      0
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      Рейтинг: +567

      LAY394 > LAY394 9 декабря 2018, 16:42

      ДАВИТ ЧТО САМ НЕ СОРЕВНОВАЛСЯ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +567

      LAY394 > LAY394 9 декабря 2018, 16:43

      никогда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +567

      LAY394 > LAY394 9 декабря 2018, 16:43

      за золотой мяч

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > LAY394 10 декабря 2018, 01:51

      а по одному слова можно?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +200

      Stilgray 9 декабря 2018, 16:06

      Раздался голос из .... за океана!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101394

      zigbert 9 декабря 2018, 16:06

      Возможно это так и есть на самом деле.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 декабря 2018, 15:52

      что Перес что Бартомеу одинаковы. так что не звездите на одного.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12491

      DeStar 9 декабря 2018, 15:52

      Ну я думаю в этом есть доля правды. Только победы в лч, на че и рекорды по голам в лч думают иначе. Но перес явно помогал. Особенно за сезон 12-13..

      2
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 9 декабря 2018, 15:44

      Согласен

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 декабря 2018, 15:34

      Славянский ум..
      И не скажешь,что швед...)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      SvinoPas > shinnik 9 декабря 2018, 18:49

      Он цыган, а не швед, и славянского ничего нет в ответе его, скорее он американец уже.

      0
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