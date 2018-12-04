«Реал» вышел в лидеры по числу обладателей «Золотого мяча»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча-2018» по версии журнала France Football.

Это седьмой игрок мадридского клуба, который выигрывал данную награду. Ранее это делали Альфредо Ди Стефано (1957 и 1959 годы), Раймон Копа (1958), Луиш Фигу (2000), Роналдо (2002), Фабио Каннаваро (2006) и Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016 и 2017).

«Реал» – лидер по числу игроков-обладателей «Золотого мяча». Второй идет «Барселона» (шесть футболистов).

Вместе с каталонским клубом мадридцы лидируют по общему числу завоеванных «Золотых мячей» (14).