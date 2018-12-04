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    «Реал» вышел в лидеры по числу обладателей «Золотого мяча»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча-2018» по версии журнала France Football.

    Это седьмой игрок мадридского клуба, который выигрывал данную награду. Ранее это делали Альфредо Ди Стефано (1957 и 1959 годы), Раймон Копа (1958), Луиш Фигу (2000), Роналдо (2002), Фабио Каннаваро (2006) и Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016 и 2017).

    «Реал» – лидер по числу игроков-обладателей «Золотого мяча». Второй идет «Барселона» (шесть футболистов).

    Вместе с каталонским клубом мадридцы лидируют по общему числу завоеванных «Золотых мячей» (14).

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.12.2018 01:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      Soccer the nice 4 декабря 2018, 08:21

      А лидер то у реала ПЕРЕС!

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