Президент «Реала» Перес: «У нас красивая любовная история с «Золотым мячом»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал выход клуба в лидеры по числу получений игроками «Золотого мяча». По итогам текущего года приз вручили полузащитнику Луке Модричу.

«У нашего клуба серьезный роман с этим трофеем. Это красивая любовная история. Уверен, она будет длиться и впредь», – приводит слова Переса FourFourTwo.

«Реал» – победитель трех последних розыгрышей Лиги чемпионов.

Модрич – лучший игрок года

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