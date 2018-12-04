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    • Президент «Реала» Перес: «У нас красивая любовная история с «Золотым мячом»

    Президент «Реала» Перес: «У нас красивая любовная история с «Золотым мячом»

    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал выход клуба в лидеры по числу получений игроками «Золотого мяча». По итогам текущего года приз вручили полузащитнику Луке Модричу.

    «У нашего клуба серьезный роман с этим трофеем. Это красивая любовная история. Уверен, она будет длиться и впредь», – приводит слова Переса FourFourTwo.

    «Реал» – победитель трех последних розыгрышей Лиги чемпионов.

    Модрич – лучший игрок года

    Модрич пас коз, пережил войну и едва не попал в тюрьму. Сейчас он лучший в мире

    «Этот человек заслужил весь мир». Реакция на победу Модрича

    Источник: FourFourTwo

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    04.12.2018 06:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      Soccer the nice 4 декабря 2018, 08:19

      Перес- ты его покупаешь чтоли?

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