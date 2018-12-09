«Зенит» впервые с 2014 года проиграл в двух матчах подряд

«Зенит» проиграл «Рубину» в матче 17-го тура РПЛ (1:2). Это вторая проигранная санкт-петербуржцами игра подряд, в предыдущем туре команда Сергея Семака уступила «Арсеналу» (2:4).

В последний раз «Зенит» проигрывал в двух матчах подряд в ноябре 2014 года, когда командой руководил Андре Вилаш-Боаш. Тогда сине-бело-голубые уступили «Байеру» в Лиге чемпионов (1:2) и «Тереку» в российской Премьер-лиге (1:3).

В РПЛ «Зенит» в последний раз проигрывал дважды подряд в 2013 году, когда команду возглавлял Лучано Спаллетти – матчи со «Спартаком» (2:4) и «Ростовом» (0:2).

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