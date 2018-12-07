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    • Роналду, Мертенс и Инсинье – в команде ноября Серии А по версии Whoscored

    Роналду, Мертенс и Инсинье – в команде ноября Серии А по версии Whoscored

    Аналитический и статистический портал Whoscored представил команду ноября Серии А.

    в нее вошли по три футболиста «Наполи», «Ювентуса» и «Интера» и по одному игроку из «Удинезе» и «Сассуоло».

    Вратарь: Хуан Муссо («Удинезе»).

    Защитники: Жоао Канселу, Алекс Сандро (оба – «Ювентус»), Калиду Кулибали («Наполи»), Джанмарко Феррари («Сассуоло»).

    Полузащитники: Жоао Мариу, Роберто Гальярдини (оба – «Интер»).

    Нападающие: Маттео Политано («Интер»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Дрис Мертенс, Лоренцо Инсинье (оба – «Наполи»).

    Источник: Whoscored

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    07.12.2018 13:48
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