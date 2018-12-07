Роналду, Мертенс и Инсинье – в команде ноября Серии А по версии Whoscored

Аналитический и статистический портал Whoscored представил команду ноября Серии А.

в нее вошли по три футболиста «Наполи», «Ювентуса» и «Интера» и по одному игроку из «Удинезе» и «Сассуоло».

Вратарь: Хуан Муссо («Удинезе»).

Защитники: Жоао Канселу, Алекс Сандро (оба – «Ювентус»), Калиду Кулибали («Наполи»), Джанмарко Феррари («Сассуоло»).

Полузащитники: Жоао Мариу, Роберто Гальярдини (оба – «Интер»).

Нападающие: Маттео Политано («Интер»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Дрис Мертенс, Лоренцо Инсинье (оба – «Наполи»).