«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Валенсия» претендуют на Кинтеро. Летом им интересовались «Реал», «Локомотив» и «Краснодар»

Полузащитник «Порту» Хуан Кинтеро может продолжить карьеру в «Арсенале», «Тоттенхэме» или «Валенсии». Английские и испанский клубы следят за прогрессом 25-летнего футболиста, сообщает Don Balon.

В настоящее время колумбиец выступает на правах аренды за «Ривер Плейт», где пробудет до декабря.

Летом хавбеком интересовались «Реал», «Локомотив» и «Краснодар».

В этом сезоне Кинтеро провел семь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.