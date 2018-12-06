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    • «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Валенсия» претендуют на Кинтеро. Летом им интересовались «Реал», «Локомотив» и «Краснодар»

    «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Валенсия» претендуют на Кинтеро. Летом им интересовались «Реал», «Локомотив» и «Краснодар»

    Полузащитник «Порту» Хуан Кинтеро может продолжить карьеру в «Арсенале», «Тоттенхэме» или «Валенсии». Английские и испанский клубы следят за прогрессом 25-летнего футболиста, сообщает Don Balon.

    В настоящее время колумбиец выступает на правах аренды за «Ривер Плейт», где пробудет до декабря.

    Летом хавбеком интересовались «Реал», «Локомотив» и «Краснодар».

    В этом сезоне Кинтеро провел семь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Don Balon

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    06.12.2018 21:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 9 декабря 2018, 09:33

      Реал - Локо,Краснодар........то есть парень может быть как очень талантливым,так и новым Кокориным - Дзюбой

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