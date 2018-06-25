Кинтеро может продолжить карьеру в «Реале». Игроком интересуются «Локомотив» и «Краснодар»

Полузащитник «Порту» и сборной Колумбии Хуан Кинтеро может перебраться в испанскую Примеру. На 25-летнего футболиста претендует «Реал».

На данный момент хавбек выступает на правах аренды за «Ривер Плейт», которая рассчитана до декабря 2018 года.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Локомотива» и «Краснодара».

На проходящем ныне в России чемпионате мира-2018 Кинтеро отметился одним голом и одной результативной передачей.