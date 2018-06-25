Кинтеро может продолжить карьеру в «Реале». Игроком интересуются «Локомотив» и «Краснодар»

Порту всегда зарабатывает на продаже, так что тут Реал само то. Только он в ротацию, на стандарты, если Бэйл уйдёт, то вполне может и поиграть. Краснодар в принципе самый активный как всегда на Латино-американском рынке, но они своё ещё найдут на этом ЧМ - слабо забрать Павона из того же Ривера. Локо и так ничего не светило, давай перуанца в команду в напарники к Форфану - Флореса к примеру.
Полузащитник «Порту» и сборной Колумбии Хуан Кинтеро может перебраться в испанскую Примеру. На 25-летнего футболиста претендует «Реал».
На данный момент хавбек выступает на правах аренды за «Ривер Плейт», которая рассчитана до декабря 2018 года.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Локомотива» и «Краснодара».
На проходящем ныне в России чемпионате мира-2018 Кинтеро отметился одним голом и одной результативной передачей.