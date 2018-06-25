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    Кинтеро может продолжить карьеру в «Реале». Игроком интересуются «Локомотив» и «Краснодар»

    Полузащитник «Порту» и сборной Колумбии Хуан Кинтеро может перебраться в испанскую Примеру. На 25-летнего футболиста претендует «Реал».

    На данный момент хавбек выступает на правах аренды за «Ривер Плейт», которая рассчитана до декабря 2018 года.

    Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Локомотива» и «Краснодара».

    На проходящем ныне в России чемпионате мира-2018 Кинтеро отметился одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: AS

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    25.06.2018 15:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 25 июня 2018, 16:06

      Порту всегда зарабатывает на продаже, так что тут Реал само то. Только он в ротацию, на стандарты, если Бэйл уйдёт, то вполне может и поиграть. Краснодар в принципе самый активный как всегда на Латино-американском рынке, но они своё ещё найдут на этом ЧМ - слабо забрать Павона из того же Ривера. Локо и так ничего не светило, давай перуанца в команду в напарники к Форфану - Флореса к примеру.

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 июня 2018, 15:48

      На мой взгляд лучший полузащитник ЧМ на этот момент !!! Пересматривал и анализировал его игру и просто удивлялся его игре !!! Они с Куадрадо просто феерили !!! Ну и Хамес конечно в большом порядке !!!

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 25 июня 2018, 15:29

      Охренел он чтоль ? Им такие клубы интересуются, Краснодар, Локо, а он придурок в Реал собрался..

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 25 июня 2018, 15:22

      За Колумбию он очень здорово смотрелся

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