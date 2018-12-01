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    • Серия А. СПАЛ свел матч с «Эмполи» к ничьей, проведя 40 минут вдесятером

    Серия А. СПАЛ свел матч с «Эмполи» к ничьей, проведя 40 минут вдесятером

    СПАЛ и «Эмполи» сыграли вничью 2:2 в рамках 14-го тура чемпионата Италии.

    В составе хозяев дубль оформил Ясмин Куртич, за гостей забили Франческо Капуто и Раде Крунич.

    На 49-й минуте прямую красную карточку получил защитник команды из Феррары Тиаго Сионек.

    Команды сохранили 15-е и 17-е места в турнирной таблице соответственно.

    Италия. Серия А. 14-й тур

    СПАЛ – Эмполи – 2:2 (1:2)

    Голы: 1:0 – Куртич, 5; 1:1 – Капуто, 24; 1:2 – Крунич, 43; 2:2 – Куртич, 66.

    Удаления: Сионек, 49 – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир

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    01.12.2018 18:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      rusimatch 1 декабря 2018, 19:34

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