Серия А. СПАЛ свел матч с «Эмполи» к ничьей, проведя 40 минут вдесятером

Ставка прошла. Спасибо за рабочее зеркало 1xBet http://officialnii-sait-zerkalo.ru
СПАЛ и «Эмполи» сыграли вничью 2:2 в рамках 14-го тура чемпионата Италии.
В составе хозяев дубль оформил Ясмин Куртич, за гостей забили Франческо Капуто и Раде Крунич.
На 49-й минуте прямую красную карточку получил защитник команды из Феррары Тиаго Сионек.
Команды сохранили 15-е и 17-е места в турнирной таблице соответственно.
Италия. Серия А. 14-й тур
Голы: 1:0 – Куртич, 5; 1:1 – Капуто, 24; 1:2 – Крунич, 43; 2:2 – Куртич, 66.
Удаления: Сионек, 49 – нет.