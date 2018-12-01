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    • Mirror: «Барселона» ищет замену Умтити и выбирает между Ивановичем и Компани

    Mirror: «Барселона» ищет замену Умтити и выбирает между Ивановичем и Компани

    Руководство «Барселоны» ищет замену травмированному защитнику Самуэлю Умтити. По информации Mirror, каталонский клуб выбирает между Браниславом Ивановичем («Зенит») и Венсаном Компани («Манчестер Сити»).

    На Компани также претендует «Интер», который хочет подписать бельгийца летом бесплатно.

    Ранее Иванович заявил, что не собирается покидать «Зенит».

    Источник: Mirror

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    01.12.2018 11:09
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +12624

      Вомбат 2 декабря 2018, 11:47

      Месяц назад, когда эта утка еще не протухла, Иваныч уже посмеялся над ней, сказав на хорошем русском: - Спасибо всем, кто в это верит. Мне очень приятно.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 декабря 2018, 10:51

      Ивановича можно отдать, но только за 100 евролямов.

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 2 декабря 2018, 09:53

      Потеря Умтити - очень существенная потеря. Претенденты хороши, но староваты.

      0
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      Рейтинг: +137

      coocoo 2 декабря 2018, 09:09

      Компани отправится вслед за Умтити, а Иванович уже не тот, да и отвык от такого уровня

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 1 декабря 2018, 15:22

      Да

      0
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      Рейтинг: +101393

      zigbert 1 декабря 2018, 15:19

      Ничего хорошего этим кандидатам такой переход не даст.

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      Рейтинг: +1389

      Fin035 1 декабря 2018, 15:14

      Полнейший и очередной бред!))

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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 1 декабря 2018, 14:05

      зачем ивановичу эта барселона

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      Рейтинг: +169

      TY13R 1 декабря 2018, 13:58

      обидная потеря...

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 декабря 2018, 13:14

      Не стоит сильно обольщаться. Барсе нужен достаточно недорогой защ Не Заигранный в ЛЧ!!! (для умников ниже) для временной замены. А эти 2 варианта и достаточно опытны и по всем остальным аспектам подходят отлично. Думаю с Ивановичем будет куда меньше проблем при переговорах. Поэтому не исключая уход серба в Барсу этой зимой.

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