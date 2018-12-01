Mirror: «Барселона» ищет замену Умтити и выбирает между Ивановичем и Компани

Месяц назад, когда эта утка еще не протухла, Иваныч уже посмеялся над ней, сказав на хорошем русском: - Спасибо всем, кто в это верит. Мне очень приятно.
Руководство «Барселоны» ищет замену травмированному защитнику Самуэлю Умтити. По информации Mirror, каталонский клуб выбирает между Браниславом Ивановичем («Зенит») и Венсаном Компани («Манчестер Сити»).
На Компани также претендует «Интер», который хочет подписать бельгийца летом бесплатно.
Ранее Иванович заявил, что не собирается покидать «Зенит».