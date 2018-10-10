«Интер» хочет бесплатно получить Компани следующим летом

опять пенсионеров наберут и пару пацанов лет по 15-16 и круто у них все выходит на бумаге...средний возраст и зарплатная ведомость китайцам нравится,а там какой то хитрый итальяшка уже виллу себе достраивает на Сицилии со всех откатов с этих безумных трансферов
Действующий капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани следующим летом может продолжить карьеру в Италии.
«Интер» готов подписать контракт с 32-летним бельгийцем после окончания его контракта с английским клубом, то есть на правах свободного агента.
Сейчас переговоры о продлении контракта футболиста с клубом находятся в замороженном состоянии. В «Сити» решили подождать завершения сезона.
Сам Компани готов пойти на значительное понижение зарплаты, чтобы остаться в английской команде. На данный момент он зарабатывает в «Манчестер Сити» 220 тысяч евро в неделю.