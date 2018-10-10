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    «Интер» хочет бесплатно получить Компани следующим летом

    Действующий капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани следующим летом может продолжить карьеру в Италии.

    «Интер» готов подписать контракт с 32-летним бельгийцем после окончания его контракта с английским клубом, то есть на правах свободного агента.

    Сейчас переговоры о продлении контракта футболиста с клубом находятся в замороженном состоянии. В «Сити» решили подождать завершения сезона.

    Сам Компани готов пойти на значительное понижение зарплаты, чтобы остаться в английской команде. На данный момент он зарабатывает в «Манчестер Сити» 220 тысяч евро в неделю.

    Источник: Inter Live

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    10.10.2018 09:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 10 октября 2018, 10:52

      опять пенсионеров наберут и пару пацанов лет по 15-16 и круто у них все выходит на бумаге...средний возраст и зарплатная ведомость китайцам нравится,а там какой то хитрый итальяшка уже виллу себе достраивает на Сицилии со всех откатов с этих безумных трансферов

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 10 октября 2018, 10:09

      Надо будет мягкий вагон нанимать.

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