Иванович: «Я всем доволен в «Зените», но в футболе никогда не знаешь, что произойдет завтра»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович заявил, что пока не знает, продолжит ли он карьеру в петербургском клубе.

Серб перешел в стан сине-бело-голубых из «Челси» в феврале 2017 года. Контракт 34-летнего футболиста истекает по завершении сезона, но «Зенит», по его условиям, может продлить соглашение с Ивановичем еще на год.

– Вас очень любят болельщики, вы – лидер команды, но скоро у вас истекает контракт. Есть какая-то ясность в этом отношении?

– Спасибо большое болельщикам! Я всем доволен в «Зените». Но в футболе никогда не знаешь, что произойдет завтра. На сегодняшний день я отдаю всего себя «Зениту» и готовлюсь к следующей игре.

Всего Иванович провел за «Зенит» 72 матча, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.