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    Иванович: «Я всем доволен в «Зените», но в футболе никогда не знаешь, что произойдет завтра»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович заявил, что пока не знает, продолжит ли он карьеру в петербургском клубе.

    Серб перешел в стан сине-бело-голубых из «Челси» в феврале 2017 года. Контракт 34-летнего футболиста истекает по завершении сезона, но «Зенит», по его условиям, может продлить соглашение с Ивановичем еще на год.

    – Вас очень любят болельщики, вы – лидер команды, но скоро у вас истекает контракт. Есть какая-то ясность в этом отношении?

    – Спасибо большое болельщикам! Я всем доволен в «Зените». Но в футболе никогда не знаешь, что произойдет завтра. На сегодняшний день я отдаю всего себя «Зениту» и готовлюсь к следующей игре.

    Всего Иванович провел за «Зенит» 72 матча, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    26.11.2018 18:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +158

      Zenit_72 27 ноября 2018, 23:00

      Продлевать будете?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 27 ноября 2018, 00:25

      Наш человек!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 26 ноября 2018, 23:13

      Однозначно -- продлевать !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 ноября 2018, 19:57

      Если Бано всё устроит, надо на год ещё продлить с ним контракт.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +663

      88serega88 26 ноября 2018, 19:14

      оставлять и продлевать! это лучшее что у нас было из защитников!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 > 88serega88 26 ноября 2018, 19:41

      Еще Кришито и Колян Ломбертс.

      7
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