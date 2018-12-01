Бородюк: «Глушакова спасет только игра»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал ситуацию между полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым и болельщиками московского клуба.

Ранее фанатское объединение «Фратрия» выступило за то, что хавбек не должен носить капитанскую повязку. В матче Лиги Европы с «Рапидом» (1:2) фанат выбежал на поле и напал на футболиста.

– Возвращение Олегом Кононовым в основной состав Глушакова, плюс для «Спартака»?

– То, что происходит с Денисом – внутреннее дело команды. И мне нравится, что она его поддерживает. Что касается отношения части настроенных против него болельщиков, то по этому поводу можно вспомнить старую пословицу, согласно которой от любви до ненависти – один шаг.

Глушакова спасет в этой ситуации только игра. Именно она определяет отношение к футболисту. Других критериев не существует.

Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс