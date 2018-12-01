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    Бородюк: «Глушакова спасет только игра»

    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал ситуацию между полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым и болельщиками московского клуба.

    Ранее фанатское объединение «Фратрия» выступило за то, что хавбек не должен носить капитанскую повязку. В матче Лиги Европы с «Рапидом» (1:2) фанат выбежал на поле и напал на футболиста.

    – Возвращение Олегом Кононовым в основной состав Глушакова, плюс для «Спартака»?

    – То, что происходит с Денисом – внутреннее дело команды. И мне нравится, что она его поддерживает. Что касается отношения части настроенных против него болельщиков, то по этому поводу можно вспомнить старую пословицу, согласно которой от любви до ненависти – один шаг.

    Глушакова спасет в этой ситуации только игра. Именно она определяет отношение к футболисту. Других критериев не существует.

    Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2018 10:52
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 1 декабря 2018, 19:09

      А что? Дениса Г. нужно спасать? Он тонет?
      Мне кажется, он уже утонул.

      0
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      Рейтинг: +9783

      САДЫЧОК 1 декабря 2018, 16:31

      Бородюк: «Глушакова спасет только игра».....НЕ СПАСЁТ ! Совесть и игра -это две большие разницы!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101393

      zigbert 1 декабря 2018, 15:09

      Где ее взять эту игру?

      2
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      Рейтинг: +24656

      DOCTOR PENALTY 1 декабря 2018, 14:39

      Глушаков никогда не показывал игру уровня Спартака, так что, Александр Генрихович, нет у него в клубе спасательного круга. В игре с Рапидом вы его видели? Нет! И мы не видели. И вряд ли увидим когда ещё. Пусть на его месте лучше кто-то из молодых играет.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > DOCTOR PENALTY 1 декабря 2018, 19:08

      Правду-матку режешь. Действительно, игру среднего игрока Денис Г. нивелировал забитыми мячами. А как были в его зоне провалы - так и остались. Игрок средний для РФПЛ.

      0
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      Рейтинг: +143

      kepим 1 декабря 2018, 13:34

      В утиль его списать.
      С использованным гондоном так и поступают, утилизируют.
      Хотя некоторые по две палки в один гондон..., наверно это тот случай

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 1 декабря 2018, 13:13

      Мы же всё видим. И возвращение Дениса – не только внутреннее дело команды. С Глушаком Спартаку жoпа. А без болельщиков "народной команде" - полная жoпа!

      3
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 1 декабря 2018, 13:08

      Очень тяжело выйти на прежний уровень в 31 год, после годичных тусовок, бань и пьянок. Так что спасёт его только самоустранение.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 1 декабря 2018, 13:05

      А где ее взять , эту игру? Пока занимался нефутбольными делами, игру профукал. А сейчас и рад бы заиграть, да выше головы не прыгнешь.

      3
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 1 декабря 2018, 12:17

      Согласен - Глушакова спасёт только игра в любом другом клубе кроме Спартака.
      Спасите Глушакова! Заберите его кто-нибудь!)))

      4
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 1 декабря 2018, 12:12

      Шлюшакову надо начать забивать по 50 и более голов за сезон. Как Месси с Роналду.
      Тогда, може, и смягчатся болелы. Но, ведь, не захочет Шлюшак столько забивать. Это же - как работать надо! "В ломы" ему.

      0
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