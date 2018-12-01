Бородюк: «Глушакова спасет только игра»

А что? Дениса Г. нужно спасать? Он тонет?
Мне кажется, он уже утонул.
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал ситуацию между полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым и болельщиками московского клуба.
Ранее фанатское объединение «Фратрия» выступило за то, что хавбек не должен носить капитанскую повязку. В матче Лиги Европы с «Рапидом» (1:2) фанат выбежал на поле и напал на футболиста.
– Возвращение Олегом Кононовым в основной состав Глушакова, плюс для «Спартака»?
– То, что происходит с Денисом – внутреннее дело команды. И мне нравится, что она его поддерживает. Что касается отношения части настроенных против него болельщиков, то по этому поводу можно вспомнить старую пословицу, согласно которой от любви до ненависти – один шаг.
Глушакова спасет в этой ситуации только игра. Именно она определяет отношение к футболисту. Других критериев не существует.
Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс