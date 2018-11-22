«Фратрия»: «Сказали Федуну, что Глушаков для нас неприемлем в качестве игрока и капитана «Спартака»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по поводу итогов встречи с главой совета директоров красно-белых Леонидом Федуном и руководством клуба.

«На встрече мы озвучили наши требования и мнение, ранее изложенные в заявлении. В частности, мы обратили внимание на то, что Денис Глушаков для нас неприемлем в качестве игрока и капитана «Спартака».

В свою очередь, со стороны клуба нам были анонсированы изменения в структуре и руководстве ФК «Спартак». До этих изменений мы не отказываемся от своих действий и будем наблюдать за происходящим.

Также на встрече был представлен новый главный тренер команды Олег Кононов.

Мы надеемся, что ситуация в клубе будет нормализована и ждем соответствующих решений от руководства клуба», – говорится в сообщении «Фратрии».

После 14-ти туров «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В 15-м туре москвичи 25 ноября примут «Крылья Советов».

В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

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