Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Фратрия»: «Сказали Федуну, что Глушаков для нас неприемлем в качестве игрока и капитана «Спартака»

    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по поводу итогов встречи с главой совета директоров красно-белых Леонидом Федуном и руководством клуба.

    «На встрече мы озвучили наши требования и мнение, ранее изложенные в заявлении. В частности, мы обратили внимание на то, что Денис Глушаков для нас неприемлем в качестве игрока и капитана «Спартака».

    В свою очередь, со стороны клуба нам были анонсированы изменения в структуре и руководстве ФК «Спартак». До этих изменений мы не отказываемся от своих действий и будем наблюдать за происходящим.

    Также на встрече был представлен новый главный тренер команды Олег Кононов.

    Мы надеемся, что ситуация в клубе будет нормализована и ждем соответствующих решений от руководства клуба», – говорится в сообщении «Фратрии».

    После 14-ти туров «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В 15-м туре москвичи 25 ноября примут «Крылья Советов».

    В четвертом выпуске подкаста говорили про конфликт Глушакова со «Спартаком», влияние соцсетей на русский футбол и в целом на российское общество. А еще – про сериал «Американские боги», не удивляйтесь, это тоже связано с соцсетями!

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: «Фратрия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2018 16:42
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 23 ноября 2018, 11:42

      Главная беда "Спартака" - Федун.
      Все остальное - мелкие текущие проблемы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1024

      Нас Много 22 ноября 2018, 20:19

      Вы ещё покруче эффективных менеджеров...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 22 ноября 2018, 19:04

      Федун ответил: "Есть!" и побежал исполнять!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 22 ноября 2018, 18:18

      Интересно, будет ли результат от этой встречи? Или снова пустые обещания.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      Масоха 22 ноября 2018, 17:53

      Знатоки хреновы. Их задача команду поддерживать, а не диктовать свои условия.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > 22 ноября 2018, 19:06

      Типа Ефремова пьяного посмотреть.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > 22 ноября 2018, 19:48

      У Спартака в России 28 млн болельщиков,а сколько во Фратрии?Что за бредятина,состав на игру определяет тренер,да же не хозяин клуба,и уж тем более не охреневшие болельщики.Мне нужен Спартак с искромётным футболом,а не закидоны кучки придурков.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > александр п 22 ноября 2018, 22:13

      Как только,тренер определяет,в Спартаке,состав, то следует отставка. Наверное,так. И в данный момент,Фратрия права,в своих требованиях,просьбах,или как ещё,это назвать. Ведь,по уму,стоило обе стороны конфликта,наказать. А то,получается: двое,участвовали в конфликте,а пострадал,только итальянец.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Ruryu 23 ноября 2018, 12:26

      Тренеров в Спартаке ,как и в других клубах во всём мире,за редким исключением,меняют за отсутствие результата.Карреру не наказали ,а убрали за отсутсвие результата,на фоне отсутствия каких либо признаков поставленной игры.Такие "конфликты" как у Глушакова,в футболе обыденность,футболисты потерявшие место в составе всегда недовольны.Имхо Каррера просто попытался перевести стрелки за неудачи на другого .В жизни это сплошь и рядом происходит.В совке даже такой мем был: "Награждение непричастных,наказание невиновных"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 22 ноября 2018, 17:23

      Изменений многие ждали долгое время.Если сейчас они всё таки произойдут, этопойдёт на пользу клубу.Надеюсь, что и главному дирижёру в руководстве укажут тоже на дверь.Измайлов с Родионовым тоже долны покинуть клуб, вслед за бывшим главным тренером.

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 22 ноября 2018, 19:49

      Согласен ,денег вложено немеряно,а результат 9е место.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 22 ноября 2018, 17:11

      Я лично считаю что Глушаков за последние два года очень сильно сдал и я считаю что его вина в определенном "развале команды" наверное самая большая , но по моему не дело болельщиков указывать кто должен играть , а кто нет , на это есть тренеры. Думаю самым адекватным решением в этой ситуации было бы отобрать у Дениса капитанскую повязку , а так то, что требует Фратрия это полный бред , во первых если бы руководство клуба всегда слушало мнение болельщиков, в футболе бы наступил полный хаос и неразбериха , а во вторых то ,что требует Фратрия просто не реально ,как минимум до зимы потому, что держать Дениса в команде но не давать ему играть это продолжать портить атмосферу в команде , но тут надо понимать ещё один момент Глушаков игрок достаточно высокооплачивыемый и мне не кажется ,что за ним выстроится "очередь" и самое главное пока у него не истечёт контракт он может отказываться от перехода на меньшие деньги . Думаю в этой ситуации ему надо дать играть за команду ,тем более что во первых в этой ситуации ничего другого не остаётся , а во вторых думаю у него должна быть большая мотивация доказать всем и прежде всего болельщикам Спартака , что он не то ,что о нём думают они.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      19831170 > hevbn 28 22 ноября 2018, 17:42

      Зенит же слушает болел.Я про темнокожий игроков.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > hevbn 28 22 ноября 2018, 17:53

      А капитана выбрала команда.Они считают его своим капитаном.А фанаты это люди,которые возомнили себя пупом земли.После того,что они устроили на матче с Рейнджерс,стреляли из ракетниц,я бы их вообще на игры не пускал.Им плевать на Спартак,у них свои амбиции.Хорошо,что команду еще не дисквалифицировали А за Спартак болеть и адекватных болельщиков хватит

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > hevbn 28 22 ноября 2018, 18:26

      Без Глушака, не быть свиням, чемпионами. Ну-ка вспомните, сколько он победных голов забил, когда 1-0 победа была? А сейчас вся шайка-лейка на него гавкает. Плебс, что уровня ниже плинтуса. Да уверен я, что там один подставной за 100 баксов в день руководит, а остальная шелупонь поддакивает бесплатно. Ценят то, что не выгнали.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1390

      Taps > 19831170 22 ноября 2018, 18:28

      Негров не берём, у нас северная страна и бананы не растут.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > 19831170 22 ноября 2018, 19:51

      Они не против темнокожих,они против африканских негров.Другая стилистика.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 17:03

      Изменения необходимы.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 ноября 2018, 16:51

      «Фратрия»: «Сказали Федуну...
      А вас кто спрашивал, шпана подзаборная?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > prezent2017 22 ноября 2018, 17:00

      не гони на Фратрию,малец питерский!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu > 22 ноября 2018, 17:06

      Парни,это ж,местный балабол,с налётом гавна"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > prezent2017 22 ноября 2018, 19:10

      Следи за небом, вдруг враг проскочит!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 22 ноября 2018, 16:50

      Хотелось бы,чтоб изменения в руководстве и структуре произошли,а не остались обещаниями..

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 