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    • Быстров: «Кажется, за Романцева меньше переживали, чем за Карреру»

    Быстров: «Кажется, за Романцева меньше переживали, чем за Карреру»

    Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о конфликте между полузащитником Денисом Глушаковым и экс-главным тренером команды Массимо Каррерой.

    В октябре итальянец покинул пост главного тренера «Спартака». В матче Лиги Европы против «Рапида» (1:2) на Глушаков на поле напал фанат.

    – Стоит ли Глушакову сменить команду?

    – В этом нет никакой необходимости. Однако я не сомневаюсь, что именно в «Спартаке» ему будет очень сложно. Тем более, что у красно-белых непростые болельщики, которые участвуют в скандалах не первый год. Они так переживают за Массимо Карреру…

    Мне кажется, что за Олега Романцева (бывший главный тренер «Спартака» – прим. ред.) меньше переживали и поддерживали. Видимо, повлияло долгое ожидание чемпионства. В свою очередь, болельщики забыли, что критикуемые ими футболисты играли в чемпионском составе и приносили не только пользу, но и очки. Как говорится, от любви до ненависти – один шаг. Здесь же – половина шага.

    Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.12.2018 01:14
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 1 декабря 2018, 15:35

      А что за Олега Ивановича переживать то. Пил пьёт и будет пить. А Спартак ему до одного места уже давно стал.
      Вот за Палыча есть смысл переживать. Мужик молодец. Вернулся в Локо в сложное время и сделал родную команду чемпионами. А Романцев всё не может никак надышаться мифическим спартаковским духом

      0
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      Рейтинг: +57

      sajra 1 декабря 2018, 13:55

      а Быстров нам много пользы принес, только поманили пальчиком из Зенита он и убежал, а игрок он был хороший....

      0
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      Рейтинг: +57

      sajra 1 декабря 2018, 13:53

      Романцев сам играл за СПАРТАК и тренер он ВЕЛИКИЙ..... а Каррера ну поставили его на место Аленичева и что команда была на подьеме которую собрал именно Аленичев , любой другой тренер выиграл бы чемпионство,

      -1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 1 декабря 2018, 12:53

      Это не бывший полузащитник Спартака, это - "бегунок" между Питером и Москвой, к слову туда, сюда, обратно ....... и ему - приятно.

      0
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      Рейтинг: +101393

      zigbert 1 декабря 2018, 12:13

      Сравнение не совсем верное. Конфликта с игроками там не было.

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 1 декабря 2018, 09:51

      Если бы ОИР не квасил, был бы тренером до сих пор!

      1
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      Рейтинг: +7798

      mihail200606 1 декабря 2018, 09:47

      Долго эти сопли еще тянуть будут..

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 декабря 2018, 09:16

      При Федуне ни один тренер не отработал свой контракт, все увольнялись досрочно. О какой стабильности и морально-психологическом климате в клубе можно говорить при таком руководстве ?...

      1
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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 1 декабря 2018, 07:23

      За то что Глушаков играл в чемпионском сезоне и забил гол Амкару на 90 минуте надо дать ему пожизненный контракт в Спартаке

      3
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 1 декабря 2018, 06:54

      Вот, устроился в больницу я (ты, он, она) хирургом. Начал неплохо оперировать. Авторитет у пациентов и коллег приобрел.
      В зарплате сильно прибавил. Начал сильно щеки надувать.
      Пошел по кабакам, баням ... В бл...во впал. Начал на работе косячить. Сильно косячить.
      Дело в конце концов уголовным делом кончится или плачевным по последствиям контактом с разъяренными родственниками. Занавес.
      Почему тогда шлюшаковы в совершенно аналогичных ситуациях должны продолжать в роскоши купаться? И с какой стати у шлюшаковых такое количество "адвокатов" Ответ - "сами с таким же пушком и рылом"? Скорее всего.

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