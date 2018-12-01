Быстров: «Кажется, за Романцева меньше переживали, чем за Карреру»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением о конфликте между полузащитником Денисом Глушаковым и экс-главным тренером команды Массимо Каррерой.

В октябре итальянец покинул пост главного тренера «Спартака». В матче Лиги Европы против «Рапида» (1:2) на Глушаков на поле напал фанат.

– Стоит ли Глушакову сменить команду?

– В этом нет никакой необходимости. Однако я не сомневаюсь, что именно в «Спартаке» ему будет очень сложно. Тем более, что у красно-белых непростые болельщики, которые участвуют в скандалах не первый год. Они так переживают за Массимо Карреру…

Мне кажется, что за Олега Романцева (бывший главный тренер «Спартака» – прим. ред.) меньше переживали и поддерживали. Видимо, повлияло долгое ожидание чемпионства. В свою очередь, болельщики забыли, что критикуемые ими футболисты играли в чемпионском составе и приносили не только пользу, но и очки. Как говорится, от любви до ненависти – один шаг. Здесь же – половина шага.

Хватит травить Глушакова. Дайте ему шанс