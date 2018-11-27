РПЛ может перенести матч «Енисей» – «Ахмат» в Екатеринбург или Химки

Руководство Российской Премьер-лиги рассматривает вариант с переносом матча 16-го тура «Енисей» – «Ахмат» на резервный стадион. Встреча может состояться в Екатеринбурге или Химках, сообщает телеканал «360».

На прошлой неделе РФС в виде исключения разрешил перенести игру со стадиона «Центральный» в манеж из-за неблагоприятного прогноза погоды. РПЛ и «Ахмат» выразили несогласие с таким решением. В итоге, сегодня стало известно, что матч все же состоится на «Центральном».

В день игры «Енисей» – «Ахмат» в Красноярске ожидается минус 17 градусов по Цельсию.