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    РПЛ может перенести матч «Енисей» – «Ахмат» в Екатеринбург или Химки

    Руководство Российской Премьер-лиги рассматривает вариант с переносом матча 16-го тура «Енисей»«Ахмат» на резервный стадион. Встреча может состояться в Екатеринбурге или Химках, сообщает телеканал «360».

    На прошлой неделе РФС в виде исключения разрешил перенести игру со стадиона «Центральный» в манеж из-за неблагоприятного прогноза погоды. РПЛ и «Ахмат» выразили несогласие с таким решением. В итоге, сегодня стало известно, что матч все же состоится на «Центральном».

    В день игры «Енисей» – «Ахмат» в Красноярске ожидается минус 17 градусов по Цельсию.

    Источник: Телеканал «360»

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    27.11.2018 17:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +600

      dimar 27 ноября 2018, 19:35

      так в чём проблема круги то местами поменять????

      0
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      Рейтинг: +2336

      den161 27 ноября 2018, 18:22

      Какой ЕКБ, какие химки.... есть же Сочи, тем более это офиц.резервное поле... клоуны

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 18:11

      РПЛ - в поисках теплого города.

      2
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 27 ноября 2018, 17:55

      Денег нету за поле заплатить, а на перелет они найдут. Что за ах...?

      1
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      Рейтинг: +4616

      Бомбардиръ 27 ноября 2018, 17:24

      А Крестовский стадион в Питере с закрытой крышей чем не манеж?)

      1
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