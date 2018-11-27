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    РПЛ запретила проводить матч «Енисей» – «Ахмат» в манеже. Игра состоится на «Центральном»

    Российская Премьер-лига приняла решение о запрете проведения матча 16-го тура «Енисей»«Ахмат» в манеже красноярского клуба, сообщил в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

    На прошлой неделе стало известно, что РФС разрешил в виде исключения перенести игру со стадиона «Центральный» в манеж из-за неблагоприятного прогноза погоды. Сегодня РПЛ решила, что встреча все же пройдет на стадионе [если будут позволять погодные условия].

    Матч «Енисей» – «Ахмат» состоится 1 декабря. Вход на игру будет осуществляться по бесплатным билетам.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

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    27.11.2018 13:45
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +52

      de ligt 27 ноября 2018, 20:00

      При переходе на осень-весну и рассчитывали в холодное время года на манежи, как я помню. В чем смысл такого запрета? Не логично вообще.

      3
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 27 ноября 2018, 19:04

      Как бы сказал Никита Сергеевич «*********»!!! Не хотят сибирские команды видеть в рпл все делают назло!!!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 ноября 2018, 18:19

      На 1-е декабря на многих сайтах посмотрел погоду, она больше -15 градусов. По регламенту играть нельзя и придётся переносить. Так какого хрена будут приезжать команда, судьи и нести транспортные расходы ? Когда заранее можно перенести игру на резервный день по весне, если не хватило ума при оставлении календаря ?...

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 17:03

      Если будет -16 ,матч по регламенту проводить нельзя.

      2
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      Рейтинг: +474

      Vratarь 27 ноября 2018, 16:58

      Маразм крепчал с морозом!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 27 ноября 2018, 14:52

      Или считают что больше 4000 зрителей придут яйца морозить??

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +16625

      афоня72 27 ноября 2018, 14:50

      Вы что ё*нулись???

      5
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      Рейтинг: +2187

      Bozigit 27 ноября 2018, 14:50

      меньше будет травм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 27 ноября 2018, 14:40

      Россия требуется героев пи..да рожает дураков и эти все дураки в нашей стране почему то у власти, вопрос, что помешало им поменяться кругами и не морозить людей и сберечь их здоровье

      6
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 27 ноября 2018, 14:37

      всех из рфс и рфпл на трибуну

      6
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов > серега кашин 27 ноября 2018, 23:11

      И желательно без портков, и не только их .Из министерств,из госдумы, короче,всех чинуш.

      3
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