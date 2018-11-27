РПЛ запретила проводить матч «Енисей» – «Ахмат» в манеже. Игра состоится на «Центральном»

Российская Премьер-лига приняла решение о запрете проведения матча 16-го тура «Енисей» – «Ахмат» в манеже красноярского клуба, сообщил в телеграме главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов.

На прошлой неделе стало известно, что РФС разрешил в виде исключения перенести игру со стадиона «Центральный» в манеж из-за неблагоприятного прогноза погоды. Сегодня РПЛ решила, что встреча все же пройдет на стадионе [если будут позволять погодные условия].

Матч «Енисей» – «Ахмат» состоится 1 декабря. Вход на игру будет осуществляться по бесплатным билетам.