Матч РПЛ «Енисей» – «Ахмат» пройдет в манеже

Сегодня, 21-го ноября, состоялось заседание Исполкома РФС.

Члены комитета разрешили «Енисею» провести домашний матч 16-го тура РПЛ против «Ахмата» в крытом манеже.

«При этом ФК «Енисей» должен до даты проведения указанного матча Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2018-2019 гг. (до 01.12.2018) обеспечить наличие соответствующих согласований с органом внутренних дел», – сообщила пресс-служба союза.

Встреча состоится 1-го декабря.

Красноярский клуб под руководством Дмитрия Аленичева с шестью очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.