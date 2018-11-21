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    Матч РПЛ «Енисей» – «Ахмат» пройдет в манеже

    Сегодня, 21-го ноября, состоялось заседание Исполкома РФС.

    Члены комитета разрешили «Енисею» провести домашний матч 16-го тура РПЛ против «Ахмата» в крытом манеже.

    «При этом ФК «Енисей» должен до даты проведения указанного матча Чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона 2018-2019 гг. (до 01.12.2018) обеспечить наличие соответствующих согласований с органом внутренних дел», – сообщила пресс-служба союза.

    Встреча состоится 1-го декабря.

    Красноярский клуб под руководством Дмитрия Аленичева с шестью очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: РФС

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    21.11.2018 22:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 14:10

      Это лучше чем отмораживать конечности.

      1
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      Рейтинг: -46

      pavelgronov 22 ноября 2018, 01:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka

      -5
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 22 ноября 2018, 00:46

      лучще бы календарь составляли с трезвой головой. первый матч сыграли в грозном а можно было наоборот. большого ума не надо до этого додуматся

      6
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      Рейтинг: +966

      Харченко 21 ноября 2018, 23:47

      Можно было и в Грозном сыграть.
      Все равно "Енисею" уже ни чего не светит.

      2
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 21 ноября 2018, 23:09

      Стыд и срам футбольным чиновникам

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 21 ноября 2018, 22:37

      Кто бы что ни говорил, но зимой лучше играть в манеже, чем мёрзнуть на стадионе! Конечно, идеально иметь стадион с крышей как в Петербурге или погоду как в Краснодаре, но так как обе вещи невозможны для большинства клубов, это неплохой выход на 2-3 матча.

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      Рейтинг: +2336

      den161 > Freyk 22 ноября 2018, 08:04

      а можно грамотно планировать

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