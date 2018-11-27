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    Во время матча «Енисей» – «Ахмат» в Красноярске ожидается 17 градусов мороза

    Низкая температура ожидается в Красноярске в день матча 16-го тура РПЛ «Енисей»«Ахмат». Синоптики обещают на 1 декабря минус 17 градусов.

    Встреча, согласно решению Премьер-лиги, состоится на стадионе «Центральный». Ранее РФС в виде исключения разрешил сыграть матч в манеже, но РПЛ выразила несогласие с таким решением. Сегодня стало известно, что матч все же состоится на «Центральном».

    Матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет в субботу и начнется в 18:00 по местному времени. По прогнозу в это время в Красноярске ожидается 17 градусов мороза.

    Согласно регламенту РПЛ, если температура воздуха ниже минус 15 градусов, делегат должен запросить согласие на участие в матче от обеих играющих команд и проинформировать руководство лиги о полученных ответах. Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что матч будет перенесен на резервную дату в случае неблагоприятных погодных условий.

    Источник: Sport24

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    27.11.2018 16:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +966

      Харченко 27 ноября 2018, 18:36

      Зато все внимание "Енисею".
      Как еще такое может случиться с клубом невысокого уровня?

      0
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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 27 ноября 2018, 18:26

      В такой футбол только менингит зарабатывать. Нужно менять регламент чемпионата, в -17 у футболистов и не у болейщиков не будет не какого наслождения от игры, только конечности морозить и орв ловить. Да и сами футболисты будут думать с 1ой минуты как бы быстрей закончить матч

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 27 ноября 2018, 17:58

      Матч можно не играть а победителя пусть определит арбитр с помощью жребия.

      3
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 27 ноября 2018, 17:45

      У них потепление?
      Это к настроению.

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 27 ноября 2018, 17:40

      Очередной "гол" в ворота любителей играть осенью-весной.От перехода на этот график не выиграл абсолютно никто!Мы северная страна.Десятилетиями играли по схеме весна-осень и было всё нормально.Это удобно и игрокам и болельщикам.При минус 17 мало найдётся болельщиков желающих морозить яйца на стадионе.Когда же руководства клубов и чинуши от футбола наконец-то включат свои головы?

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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Krossmen73 27 ноября 2018, 18:27

      Не включат! Давно все перегорели, а на складе нет и не ожидается. Так, что теперь, пока их целиком в утиль не спишут, так и будут с перегоревшими головами заправлять (читай губить) нашим футболом.

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      Рейтинг: +474

      Vratarь 27 ноября 2018, 17:03

      Один раз РФС принял разумное решение - так нет! - его подстраховала РФПЛ. Вперёд по пути идиотизма, товарищи!

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