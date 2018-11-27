Во время матча «Енисей» – «Ахмат» в Красноярске ожидается 17 градусов мороза

Низкая температура ожидается в Красноярске в день матча 16-го тура РПЛ «Енисей» – «Ахмат». Синоптики обещают на 1 декабря минус 17 градусов.

Встреча, согласно решению Премьер-лиги, состоится на стадионе «Центральный». Ранее РФС в виде исключения разрешил сыграть матч в манеже, но РПЛ выразила несогласие с таким решением. Сегодня стало известно, что матч все же состоится на «Центральном».

Матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет в субботу и начнется в 18:00 по местному времени. По прогнозу в это время в Красноярске ожидается 17 градусов мороза.

Согласно регламенту РПЛ, если температура воздуха ниже минус 15 градусов, делегат должен запросить согласие на участие в матче от обеих играющих команд и проинформировать руководство лиги о полученных ответах. Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил, что матч будет перенесен на резервную дату в случае неблагоприятных погодных условий.