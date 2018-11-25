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    Зобнин получил травму колена за 12 минут на поле. В 2017-м он 5 месяцев лечил «кресты»

    «Спартак» в матче 15-го тура чемпионата России обыграл «Крылья Советов» – 3:1.

    Полузащитник Роман Зобнин вышел на поле на 72-й минуте, сменив нападающего Зе Луиша.

    На 84-й минуте игрок сборной России, держась за колено, уступил место на поле хавбеку Ивелину Попову.

    Ожидается, что 24-летний Зобнин в ближайшее время пройдет осбледование, после чего пресс-служба красно-белых сообщит о его состоянии и сроках восстановления.

    5-го июня 2017 года Зобнин повредил крестообразную связку и наружный мениск правого колена в товарищеском матче против сборной Венгрии (3:3). Футболист вернулся на поле 18-го ноября 2017 года в матче против «Краснодара» (4:1, 17-й тур РПЛ-2017/18).

    «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Открытие Арене».

    Первый матч «Спартака» с новым тренером: неплохо, но есть проблемы

    Источник: Бомбардир

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    25.11.2018 16:08
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +10666

      ivany4 25 ноября 2018, 21:30

      Здоровья Роману!!!
      А вот это уже ошибка тренера, выпускать больного человека.
      Его даже Черчесов пожалел.

      0
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      Рейтинг: +4681

      Викос 25 ноября 2018, 19:08

      Здоровья, Роман!

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 ноября 2018, 18:26

      Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал пресс-службе о состоянии полузащитника красно-белых Романа Зобнина. Хавбек покинул поле во время матча против «Крыльев Советов» из-за повреждения.

      — У Романа проблемы с правым коленным суставом, частичная блокада сустава, — сказал Вартапетов. — Определимся с диагнозом и тактикой лечения в течение двух дней. Отмечу, что речь идет не о том колене, на котором Зобнин перенес операцию по поводу пластики крестообразной связки. Подозрений на серьезное повреждение связочного аппарата нет. По поводу внутреннего мениска есть сомнения, но давайте дождемся результатов обследования.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Мары 25 ноября 2018, 18:46

      это обнадёживает

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 25 ноября 2018, 18:02

      "Заездили" парня. Удачи и скорейшего выздоровления, Роман!

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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 25 ноября 2018, 17:21

      Давайте все вместе надеяться на лучшее, даст бог, пронесет. Лучше провалить сезон, чем потерять Зобнина. Это я про Спартак и про сборную.

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 25 ноября 2018, 17:07

      кажется хромал на левую , тьфу-тьфу . что бы пронесло

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      Рейтинг: +8169

      nik55 25 ноября 2018, 17:05

      врачи сборной не разрешили играть-----это вина Кононова

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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 ноября 2018, 17:00

      Это реальная потеря.
      Здоровья Роман.

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      Рейтинг: +7944

      BarStep 25 ноября 2018, 16:55

      Жаль, он нужен сборной... Хотелось бы конечно ошибиться, но скорее всего ждет его судьба Дзагоева..

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 25 ноября 2018, 16:49

      Зачем его только выпускали? Здоровья.

      8
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