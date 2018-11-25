Зобнин получил травму колена за 12 минут на поле. В 2017-м он 5 месяцев лечил «кресты»

«Спартак» в матче 15-го тура чемпионата России обыграл «Крылья Советов» – 3:1.

Полузащитник Роман Зобнин вышел на поле на 72-й минуте, сменив нападающего Зе Луиша.

На 84-й минуте игрок сборной России, держась за колено, уступил место на поле хавбеку Ивелину Попову.

Ожидается, что 24-летний Зобнин в ближайшее время пройдет осбледование, после чего пресс-служба красно-белых сообщит о его состоянии и сроках восстановления.

5-го июня 2017 года Зобнин повредил крестообразную связку и наружный мениск правого колена в товарищеском матче против сборной Венгрии (3:3). Футболист вернулся на поле 18-го ноября 2017 года в матче против «Краснодара» (4:1, 17-й тур РПЛ-2017/18).

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Открытие Арене».

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