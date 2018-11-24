Серия А. «Ювентус» обыграл СПАЛ, Роналду забил гол

«Ювентус» обыграл СПАЛ в матче 13-го тура Серии А со счетом 2:0. Голы в составе туринцев забили форварды Криштиану Роналду и Марио Манджукич.

«Ювентус» с 37-ю очками возглавляет таблицу, СПАЛ с 13-ю очками идет 15-м.

Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур

Ювентус – СПАЛ – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Роналду, 29; 2:0 – Манджукич, 60.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А