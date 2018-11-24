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    Серия А. «Ювентус» обыграл СПАЛ, Роналду забил гол

    «Ювентус» обыграл СПАЛ в матче 13-го тура Серии А со счетом 2:0. Голы в составе туринцев забили форварды Криштиану Роналду и Марио Манджукич.

    «Ювентус» с 37-ю очками возглавляет таблицу, СПАЛ с 13-ю очками идет 15-м.

    Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур

    Ювентус – СПАЛ – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Роналду, 29; 2:0 – Манджукич, 60.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.11.2018 21:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1364

      МВС 24 ноября 2018, 22:44

      Аллегри прибегнул к ротации состава,что не отразилось ни на качестве игры,ни на результате.проверить в деле Перина не представилось возможности.очередная дежурная,прагматичная победа.впереди—три подряд важные игры,в которых придётся выложиться по максимуму,в отличии от этой,уже завершённой.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > МВС 25 ноября 2018, 00:57

      7 декабря вас интер чпокнет !

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