Серия А. «Ювентус» обыграл СПАЛ, Роналду забил гол

Аллегри прибегнул к ротации состава,что не отразилось ни на качестве игры,ни на результате.проверить в деле Перина не представилось возможности.очередная дежурная,прагматичная победа.впереди—три подряд важные игры,в которых придётся выложиться по максимуму,в отличии от этой,уже завершённой.
«Ювентус» обыграл СПАЛ в матче 13-го тура Серии А со счетом 2:0. Голы в составе туринцев забили форварды Криштиану Роналду и Марио Манджукич.
«Ювентус» с 37-ю очками возглавляет таблицу, СПАЛ с 13-ю очками идет 15-м.
Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур
Голы: 1:0 – Роналду, 29; 2:0 – Манджукич, 60.