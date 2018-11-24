Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дрогба – о карьере тренера: «Это возможно. Я многому научился у Моуринью и Анчелотти»

    Экс-нападающий «Челси» в интервью Soccer AM ответил на вопрос о возможности стать тренером.

    «Я пересекался с достаточным количеством тренеров, чтобы осуществить это. Видел их сильные стороны и разницу в подходах. К тому же я играл с огромным количеством прекрасных футболистов, хорошо понимающих игру. Я многому научился, поэтому это возможно.

    Когда тебя тренируют Моуринью, Анчелотти или кто-то другой подобного уровня, а играешь ты в одной команде с Лэмпардом, Терри, Баллаком, Чехом – узнаешь много нового», – сказал ивуариец.

    9-го ноября Дрогба объявил о завершении карьеры в возрасте 40-ка лет.

    Дрогба – после ухода из футбола: «Если кто-то говорит, что ты мечтаешь о невозможном – поблагодари его и работай усерднее»

    Источник: FourFourTwo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2018 17:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 25 ноября 2018, 00:17

      Дешевым понтам ты у них научился. тренер мля....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 