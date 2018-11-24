Дрогба – о карьере тренера: «Это возможно. Я многому научился у Моуринью и Анчелотти»

Экс-нападающий «Челси» в интервью Soccer AM ответил на вопрос о возможности стать тренером.

«Я пересекался с достаточным количеством тренеров, чтобы осуществить это. Видел их сильные стороны и разницу в подходах. К тому же я играл с огромным количеством прекрасных футболистов, хорошо понимающих игру. Я многому научился, поэтому это возможно.

Когда тебя тренируют Моуринью, Анчелотти или кто-то другой подобного уровня, а играешь ты в одной команде с Лэмпардом, Терри, Баллаком, Чехом – узнаешь много нового», – сказал ивуариец.

9-го ноября Дрогба объявил о завершении карьеры в возрасте 40-ка лет.

Дрогба – после ухода из футбола: «Если кто-то говорит, что ты мечтаешь о невозможном – поблагодари его и работай усерднее»