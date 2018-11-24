Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    La Gazzetta dello Sport: «Милан» договорился с «ЛА Гэлакси» об аренде Ибрагимовича

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вернется в «Милан» на правах аренды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    «Россонери» договорились с американским клубом об аренде 37-летнего шведа сроком на полгода. В личном контракте Ибрагимовича с «россонери» на арендный срок прописана зарплата 2,2 миллиона евро.

    Экс-игрок сборной Швеции выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В 61 матче он забил 42 гола.

    Ранее Ибрагимвочи в интервью Vanity Fair сказал, что ему нравится следить за миланцами и похвалил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2018 12:56
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1893

      isco2307 29 ноября 2018, 10:40

      як би не вік можна було б вважати хорошим підсиленням

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 