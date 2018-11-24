Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ибрагимович – о переходе в «Милан»: «Посмотрим»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал информацию о возможном переходе в «Милан». Ранее сообщалось, что 37-летний швед подпишет с клубом из Италии контракт на полгода с заработной платой 2,2 миллиона евро.

    «Я провел в «Милане» два прекрасных сезона и не хотел уходить, но они заставили меня перейти в «ПСЖ». Но вообще ко мне относились там хорошо. Я пришел туда из «Барселоны», где все складывалось печально, но благодаря «Милану» я вновь стал улыбаться. И я хотел отплатить им взаимностью.

    Сейчас я не могу сказать ни «да», ни «нет». Посмотрим. Гаттузо был отличным игроком, а теперь он отличный тренер», – заявил Златан.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2018 08:20
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 16:41

      Тебя там ждут Златан.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      delux746 24 ноября 2018, 09:05

      было бы не плохо

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 