Ибрагимович – о переходе в «Милан»: «Посмотрим»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович прокомментировал информацию о возможном переходе в «Милан». Ранее сообщалось, что 37-летний швед подпишет с клубом из Италии контракт на полгода с заработной платой 2,2 миллиона евро.

«Я провел в «Милане» два прекрасных сезона и не хотел уходить, но они заставили меня перейти в «ПСЖ». Но вообще ко мне относились там хорошо. Я пришел туда из «Барселоны», где все складывалось печально, но благодаря «Милану» я вновь стал улыбаться. И я хотел отплатить им взаимностью.

Сейчас я не могу сказать ни «да», ни «нет». Посмотрим. Гаттузо был отличным игроком, а теперь он отличный тренер», – заявил Златан.