Рианчо: «Никогда не хотел тренировать киевское «Динамо»

Бывший член тренерского штаба киевского «Динамо» и «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слова президента киевского клуба Игоря Суркиса о том, что испанец хотел стать главным тренером.

«Наша с Ребровым совместная работа в Киеве привела к выигрышу двух чемпионатов, Кубка и Суперкубка Украины. Считаю мы отлично взаимодействовали в связке: Ребров/Рауль, Рауль/Ребров. После 7 лет без чемпионского титула мы опередили могущественный «Шахтeр», и это было заслугой всей команды. Не кого-то одного или двух — всего коллектива, футболистов и тренерского штаба. Важно понять: я не работал на Реброва, я работал вместе с Ребровым, а оба мы трудились на благо киевского «Динамо». Мы были командой, это знает вся Украина.

Но главными в этой истории были всe же футболисты. Игроки принесли нам успех. Тренеры выработали только модель игры. Эта модель внедрялась в юношеских и молодeжной командах клуба. На третий год после еe внедрения «Динамо» выиграло чемпионат по всем возрастным категориям.

И главное: я никогда не хотел стать главным тренером киевского «Динамо», это правда. Я был частью команды. У меня сохранились только самые тeплые чувства к этому клубу, он навсегда останется в моeм сердце. У меня там множество друзей. И я испытываю огромное уважение к обоим братьям Суркисам. Они дали импульс к модернизации команды, сделали ставку на молодых украинских ребят, и эта ставка, убеждeн, в самом скором времени принесeт результат», — сказал Рианчо.

Рианчо работал в украинском клубе с 2014 по 2016 год, после чего на протяжении двух лет был в тренерском штабе Андрея Шевченко в сборной Украины. В 2018 году испанец начал работу в «Спартаке», а после увольнения Массимо Карреры возглавлял команду с 22 октября по 12 ноября.