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    Рианчо: «Никогда не хотел тренировать киевское «Динамо»

    Бывший член тренерского штаба киевского «Динамо» и «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слова президента киевского клуба Игоря Суркиса о том, что испанец хотел стать главным тренером.

    «Наша с Ребровым совместная работа в Киеве привела к выигрышу двух чемпионатов, Кубка и Суперкубка Украины. Считаю мы отлично взаимодействовали в связке: Ребров/Рауль, Рауль/Ребров. После 7 лет без чемпионского титула мы опередили могущественный «Шахтeр», и это было заслугой всей команды. Не кого-то одного или двух — всего коллектива, футболистов и тренерского штаба. Важно понять: я не работал на Реброва, я работал вместе с Ребровым, а оба мы трудились на благо киевского «Динамо». Мы были командой, это знает вся Украина.

    Но главными в этой истории были всe же футболисты. Игроки принесли нам успех. Тренеры выработали только модель игры. Эта модель внедрялась в юношеских и молодeжной командах клуба. На третий год после еe внедрения «Динамо» выиграло чемпионат по всем возрастным категориям.

    И главное: я никогда не хотел стать главным тренером киевского «Динамо», это правда. Я был частью команды. У меня сохранились только самые тeплые чувства к этому клубу, он навсегда останется в моeм сердце. У меня там множество друзей. И я испытываю огромное уважение к обоим братьям Суркисам. Они дали импульс к модернизации команды, сделали ставку на молодых украинских ребят, и эта ставка, убеждeн, в самом скором времени принесeт результат», — сказал Рианчо.

    Рианчо работал в украинском клубе с 2014 по 2016 год, после чего на протяжении двух лет был в тренерском штабе Андрея Шевченко в сборной Украины. В 2018 году испанец начал работу в «Спартаке», а после увольнения Массимо Карреры возглавлял команду с 22 октября по 12 ноября.

    Источник: Чемпионат

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    24.11.2018 12:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 ноября 2018, 20:42

      При всё к нему негативе как личности, но он хоть дипломированный и лицензированный специалист. А кто такие Игорь Суркис и Леонид Федун, кроме того, что они "денежные мешки" и владельцы клуба ? Про Наиля Измайлова и иже с ним я уже не говорю...

      3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 17:22

      Зачем его пригласили в Спартак? Неужели у нас не могли найти такого специалиста.

      2
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 24 ноября 2018, 17:18

      сердец до х..я у тебя..
      Там сердце оставил,тут сердце оставил..
      Это просто отпечатки ж.о.пы..
      Амиго ,мля..

      0
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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 24 ноября 2018, 13:27

      Да хватит уже мусолить этого Рианчо!
      Был и.о. - и Убыл.
      Всего-то ничего на капитанском мостике порулил, а всё вспоминают.
      Это равносильно воспоминаниям об Андрее Чернышове. )))))))))))))))
      Тот, правда, аж 4 месяца "рулил", как ГТ.

      4
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      Рейтинг: +4486

      Snek > derrik2000 24 ноября 2018, 13:41

      Да он просто уже не молод, а главным тренером так никто и не берёт, вот и пытается как-то попиариццо, может кто возьмёт.

      2
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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 > Snek 24 ноября 2018, 13:57

      И пусть себе развлекается.
      Что в этом плохого по сравнению с так называемой "светской хроникой", которую нам НАВЯЗЫВАЮТ как в инете, так и по ТВ?

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п 24 ноября 2018, 13:25

      Нормальный парень,взял бы клуб попроще и показал бы чего стоит.

      4
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 24 ноября 2018, 12:48

      Не верю

      2
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 24 ноября 2018, 12:44

      Не удивлюсь, если через месяц-другой он и про Спартак так скажет...темноватая личность...

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 ноября 2018, 12:32

      Звиняй Рианчо.
      Суркис тебя сдал.

      3
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