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    Скаут «МЮ» просмотрит защитника «Фиорентины» Миленковича в матче с «Болоньей»

    Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

    Скаут британского клуба отправится на просмотр 21-летнего игрока сборной Сербии в ближайшем матче чемпионата Италии с «Болоньей», который состоится в воскресенье, 25 ноября.

    Ранее сообщалось, что в услугах Миленковича заинтересован «Ювентус». Прошлым летом его пытался приобрести «Атлетико».

    Серб проводит второй сезон в чемпионате Италии, его статистика в текущем – два гола в 12-ти матчах. Transfermarkt оценивает его в 22,5 миллиона фунтов.

    Источник: The Guardian

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    23.11.2018 11:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 23 ноября 2018, 14:10

      Да вам не защитники нужны, а вратарь и хавбеки в центр полузащиты, т.к. Погба и Матич это дыра в центре и нужен мобильный нападающий, а не убогий столб

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