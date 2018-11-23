Скаут «МЮ» просмотрит защитника «Фиорентины» Миленковича в матче с «Болоньей»

Защитник «Фиорентины» Никола Миленкович находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

Скаут британского клуба отправится на просмотр 21-летнего игрока сборной Сербии в ближайшем матче чемпионата Италии с «Болоньей», который состоится в воскресенье, 25 ноября.

Ранее сообщалось, что в услугах Миленковича заинтересован «Ювентус». Прошлым летом его пытался приобрести «Атлетико».

Серб проводит второй сезон в чемпионате Италии, его статистика в текущем – два гола в 12-ти матчах. Transfermarkt оценивает его в 22,5 миллиона фунтов.