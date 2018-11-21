Ди Марцо: «МЮ» следит за двумя центральными защитниками из Серии А

Официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцо сообщил об интересах «Манчестер Юнайтед» на трансфером рынке.

По информации источника, английский клуб следит за выступлениями центрального защитника «Фиорентины» Николы Миленковича. 21-летнего серб проводит второй сезон в чемпионате Италии, его статистика в текущем – два гола в 12-ти матчах. Transfermarkt оценивает его в 22,5 миллиона фунтов.

«Красные дьяволы» также могут сделать предложение «Сампдории» по переходу 22-летнего игрока центра обороны Йоахима Андерсена. Во втором сезоне за итальянский клуб датчанин отдал одну результативную передачу в 13-ти матчах всех соревнований. Его цена по Transfermarkt – 7,2 миллиона.

В октябре «Бомбардир» со ссылкой на The Guardian писал о том, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью зимой получит более 100 миллионов на трансферы.