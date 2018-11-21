Ди Марцо: «МЮ» следит за двумя центральными защитниками из Серии А

в них вже далот є який ні разу не зіграв
Официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцо сообщил об интересах «Манчестер Юнайтед» на трансфером рынке.
По информации источника, английский клуб следит за выступлениями центрального защитника «Фиорентины» Николы Миленковича. 21-летнего серб проводит второй сезон в чемпионате Италии, его статистика в текущем – два гола в 12-ти матчах. Transfermarkt оценивает его в 22,5 миллиона фунтов.
«Красные дьяволы» также могут сделать предложение «Сампдории» по переходу 22-летнего игрока центра обороны Йоахима Андерсена. Во втором сезоне за итальянский клуб датчанин отдал одну результативную передачу в 13-ти матчах всех соревнований. Его цена по Transfermarkt – 7,2 миллиона.
В октябре «Бомбардир» со ссылкой на The Guardian писал о том, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью зимой получит более 100 миллионов на трансферы.