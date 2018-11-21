Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ди Марцо: «МЮ» следит за двумя центральными защитниками из Серии А

    Официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцо сообщил об интересах «Манчестер Юнайтед» на трансфером рынке.

    По информации источника, английский клуб следит за выступлениями центрального защитника «Фиорентины» Николы Миленковича. 21-летнего серб проводит второй сезон в чемпионате Италии, его статистика в текущем – два гола в 12-ти матчах. Transfermarkt оценивает его в 22,5 миллиона фунтов.

    «Красные дьяволы» также могут сделать предложение «Сампдории» по переходу 22-летнего игрока центра обороны Йоахима Андерсена. Во втором сезоне за итальянский клуб датчанин отдал одну результативную передачу в 13-ти матчах всех соревнований. Его цена по Transfermarkt – 7,2 миллиона.

    В октябре «Бомбардир» со ссылкой на The Guardian писал о том, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью зимой получит более 100 миллионов на трансферы.

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2018 22:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1893

      isco2307 22 ноября 2018, 00:10

      в них вже далот є який ні разу не зіграв

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 