Отец Влашича: «Если Никола не вернется в «Эвертон», клуб продаст его за большие деньги»

Йошко Влашич, отец и агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал информацию об интересе к сыну со стороны «Милана» и «Интера».

Напомним, московский клуб арендовал 21-летнего серба до конца сезона у «Эвертона».

«Интерес «Милана» и «Интера» к Николе? Я не знаю. Его второй агент Тони был в Италии несколько дней назад. Но сейчас слишком рано говорить об этом. Надо дождаться лета. Всe в руках «Эвертона». Решение будут принимать только они.

Шансы ЦСКА? Я не знаю, но, думаю, если Никола не вернeтся в «Эвертон», английский клуб будет продавать его за большие деньги», — сказал Влашич.

По словам Тончи Мартича, пять-шесть клубов из Италии могут купить Влашича летом за сумму до 20-ти миллионов.

В 15-ти матчах за ЦСКА футболист забил пять голов и отдал две результативные передачи. Transfrmarkt оценивает его в 10 миллионов.