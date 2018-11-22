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    Отец Влашича: «Если Никола не вернется в «Эвертон», клуб продаст его за большие деньги»

    Йошко Влашич, отец и агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал информацию об интересе к сыну со стороны «Милана» и «Интера».

    Напомним, московский клуб арендовал 21-летнего серба до конца сезона у «Эвертона».

    «Интерес «Милана» и «Интера» к Николе? Я не знаю. Его второй агент Тони был в Италии несколько дней назад. Но сейчас слишком рано говорить об этом. Надо дождаться лета. Всe в руках «Эвертона». Решение будут принимать только они.

    Шансы ЦСКА? Я не знаю, но, думаю, если Никола не вернeтся в «Эвертон», английский клуб будет продавать его за большие деньги», — сказал Влашич.

    По словам Тончи Мартича, пять-шесть клубов из Италии могут купить Влашича летом за сумму до 20-ти миллионов.

    В 15-ти матчах за ЦСКА футболист забил пять голов и отдал две результативные передачи. Transfrmarkt оценивает его в 10 миллионов.

    Источник: Чемпионат

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    22.11.2018 00:46
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +842

      vovan55 23 ноября 2018, 00:33

      всё естественно, чем он лучше он играет, тем нужнее цска, но вместе с тем и растет его стоимость... по окончанию срока аренды надо ему ногу сломать, взять за даром, не тогда он играть не сможет - замкнутый круг... парадокс

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 ноября 2018, 17:49

      Как это Влашич может не вернуться в Эвертон, когда у него кончится
      контракт? Вот вернется и Эвертон может его продать, выбирать
      команду-покупателя будут вместе с Н.Влашичем.

      0
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      Рейтинг: +365

      BykAs 22 ноября 2018, 08:48

      Мы его взяли на передержку, а за это и отстегнуть не мешало бы.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BykAs 22 ноября 2018, 14:59

      Конечно, Эвертону и Влашичу была очень выгодна эта сделка
      по аренде Влашича в ПФК ЦСКА, его сразу увидели в играх ЕК,
      а так, просто, просидел бы на лавке в Эвертоне.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 08:29

      Скорей всего так и произойдёт, и ЦСКА не сможет его купить за те деньги которые заломит "Эвертон" за Влашича.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Рубик Докоян 22 ноября 2018, 14:29

      Эвертон не объявлял суммы продажи за Влашича, а вот когда
      объявит, то и посмотрим, сможет-ли ПФК ЦСКА его выкупить,
      ну конечно при согласии самого Влашича остаться в ПФК ЦСКА.
      А пока это только пустые домыслы наблюдателей.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 ноября 2018, 06:55

      Большие деньги за Влашича?!.....отец явно переоценивает своего сына...

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