Агент Влашича: «Никола стоит 15-20 миллионов, его могут купить пять-шесть клубов Серии А»

Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича Тони Мартич поговорил о будущем футболиста. Представитель не исключает, что хорват продолжит карьеру в Серии А.

«Посмотрим, что произойдет летом. Слишком рано говорить о переходе куда-то. Стоимость Влашича – 15-20 миллионов евро, за эту сумму его могут купить пять-шесть клубов чемпионата Италии. Хавбек способен их заинтересовать», – цитирует Мартича Tuttomercatoweb.

Влашич является футболистом сборной Хорватии.