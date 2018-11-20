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    Агент Влашича: «Никола стоит 15-20 миллионов, его могут купить пять-шесть клубов Серии А»

    Агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича Тони Мартич поговорил о будущем футболиста. Представитель не исключает, что хорват продолжит карьеру в Серии А.

    «Посмотрим, что произойдет летом. Слишком рано говорить о переходе куда-то. Стоимость Влашича – 15-20 миллионов евро, за эту сумму его могут купить пять-шесть клубов чемпионата Италии. Хавбек способен их заинтересовать», – цитирует Мартича Tuttomercatoweb.

    Влашич является футболистом сборной Хорватии.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    20.11.2018 19:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3609

      александр п 21 ноября 2018, 13:21

      Судя по голу Реалу парень имеет большой потенциал,имхо он сильней Головина.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7968

      Томик 21 ноября 2018, 13:06

      Да ладно. Сыграл несколько удачных матчех, забил пару одинаковых голов..Всё стопятьсотмиллионов стоит. Сейчас в яму функциональную и эмоциональную попадёт и на лавку ещё сядет. Даже если не попадёт - привыкнут к его однотипным финтам да закрывать научатся - всё. Ничего особенного, в принципе. То ли дело сеструха, вот это да!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      Ловец снов 85 20 ноября 2018, 21:22

      Как по мне, то для него оптимальный вариант, годик другой в ЦСКА окрепнуть, а потом можно и дальше двигаться.

      5
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 20 ноября 2018, 21:10

      Цена раза в два меньше и начинает потихоньку звездить

      2
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 20 ноября 2018, 20:26

      Гинер точно не купит за 20

      4
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      Рейтинг: +119

      HoHoL 33 20 ноября 2018, 20:20

      Его цена сейчас 8, ну может 10.......

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 20 ноября 2018, 20:17

      Гинер столько не отдаст, к сожалению...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 ноября 2018, 19:35

      Это его цена сейчас, а к лету она может быть в два раза выше. Но и по такой цене Гинеру будет сложно его купить.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +25044

      bset 20 ноября 2018, 19:20

      А потом его Гинер купил за 6 млн. Приятного просмотра.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +3886

      lordmrv 20 ноября 2018, 19:18

      Это более вероятный исход. Хотя жаль такого игрока терять для ЧР.

      2
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