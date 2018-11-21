Calciomercato: «Интер» и «Милан» летом могут купить Влашича

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, арендованный ЦСКА до конца сезона, летом может стать игроком «Милана» или «Интера».

По информации Calciomercato, клубы Серии А следят за 21-летним сербом и планируют провести переговоры с «ирисками», когда истечет срок его соглашения с ЦСКА.

В текущем сезоне Влашич принял участие в 15-ти матчах на клубном уровне, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Transfrmarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

По словам агента Влашича Тони Мартича, пять-шесть клубов чемпионата Италии могут подписать его клиента за сумму до 20 миллионов.