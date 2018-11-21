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    Calciomercato: «Интер» и «Милан» летом могут купить Влашича

    Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, арендованный ЦСКА до конца сезона, летом может стать игроком «Милана» или «Интера».

    По информации Calciomercato, клубы Серии А следят за 21-летним сербом и планируют провести переговоры с «ирисками», когда истечет срок его соглашения с ЦСКА.

    В текущем сезоне Влашич принял участие в 15-ти матчах на клубном уровне, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. Transfrmarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

    По словам агента Влашича Тони Мартича, пять-шесть клубов чемпионата Италии могут подписать его клиента за сумму до 20 миллионов.

    Источник: Calciomercato

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    21.11.2018 23:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 14:25

      Не успел наиграться в ЦСКА ,как уже к нему проявляют интерес.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3609

      александр п 22 ноября 2018, 08:38

      20 млн по нынешним временам небольшие деньги,цены на топов сейчас от 60 млн начинаются.А Влашичу ещё есть куда расти,помню Румениге в 22 года никакой был,лавку полировал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -46

      pavelgronov 22 ноября 2018, 01:53

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://tok.pw/blodka

      -2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 22 ноября 2018, 00:45

      Не факт, что он в топ-клубе Италии заиграет.

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 22 ноября 2018, 00:31

      По заголовку можно подумать, что на двоих купят :)))

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      Рейтинг: +1020

      г.Онега 21 ноября 2018, 23:50

      Ну он так-то не Серб )) а Хорват

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 23:47

      Не исключено, только у "Милана" проблемы с ФФП, а "Интер" может и за большую цену купить Влашича.

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