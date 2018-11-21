Быщовец: «Лунев заслуживал в игре со Швецией большей похвалы, чем Дзюба»

Бывший тренер сборной России и СССР, олимпийский чемпион-1988 Анатолий Бышовец считает, что два последних поражения национальной команды показали главные проблемы, над которыми предстоит поработать тренерскому штабу Станислава Черчесова.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

– Перед матчем много разговоров было о Дзюбе, о его состоянии здоровья. Насколько удалось Артему проявить свои лучшие качества?

– Травма ему не была большой помехой, Дзюба вышел на поле, не испытывая проблем. По движению и по объему он смотрелся намного свежее, чем в последних своих матчах. С другой стороны, ему очень сложно было играть. Артем оказался под достаточно квалифицированной опекой, постоянно приходилось находиться в борьбе. Претензий к нему гораздо меньше, чем к остальным. А вот Лунев заслуживал в этой игре похвалы, может быть даже большей, чем Дзюба.

– В двух последних матчах сборная России проиграла с общим счетом 0:5. Можно ли разглядеть сейчас хоть какой-то позитив в игре нашей команды?

– Мы наблюдаем сейчас на примере нашей команды то, что происходит со сборной Германии. В Лейпциге мы увидели концепцию перестройки немецкой команды, нам тоже предстоит это делать. Началось это еще до чемпионата мира, когда хватило терпения и умения делать правильные выводы. Главное сегодня – избежать проблем в развитии. Сделать так, чтобы сделанное и выбранное сегодня привело к оптимальному результату без остановок по пути. Весь вопрос в векторе развития. Характера хватит, это уже доказано. Но надо найти оптимальный вектор развития команды, это очень важно. Также важно, что отчетливо видны проблемы, есть над чем работать. Это мы четко увидели в двух последних матчах.

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