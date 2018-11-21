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    Радимов: «Черчесов понимает, что эта сборная не готова использовать сильные стороны Чалова»

    Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал отсутствие в игре со Швецией на поле форварда ЦСКА Федора Чалова.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

    – Мне больше хотелось увидеть Чалова на поле. Я не могу критиковать Ари. Он сыграл, как мог.

    – Почему Чалов так и не вышел? Ментально не готов или не подходит под стиль игры Черчесова?

    – Чалов – все-таки зависимый футболист, игрок штрафной. То есть он не из той когорты футболистов, который может обыграть соперников в одиночку, создать сам себе момент. Он хорош именно в завершающей стадии. Я даже не сомневаюсь, что в чемпионате России он забьет больше всех. Во-первых, у него появился опыт. Во-вторых, в ЦСКА знают, как его использовать.

    А Черчесов просто, на мой взгляд, понимает, что эта сборная не готова использовать сильные стороны Чалова. Хотя наверняка многие болельщики зададутся вопросом: почему Федор не играл.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2018 07:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 21 ноября 2018, 17:52

      Дуролом, одним словом. Ну кого ему еще надо? Мне жалко Чалова, чесн слово.

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 12:44

      Черчесов не говорит нам подробностей отсутствия Чалова и скорей всего будет держать это в секрете.

      3
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      Рейтинг: +537

      Бан 21 ноября 2018, 12:20

      Радимов не совсем прав, Чалов в обыгрыше не хуже Дзюбы, да и покреативнее, просто Дзюба монстр физики, и конечно сравнивать его с кем-либо еще нельзя.
      Другой вопрос, почему Чалов не вышел вторым нападающим? И даже третьим не прошел ... здесь уж точно не объяснишь отговорками.
      Похоже пацан чем-то не удовлетворяет Усача в личном плане.

      5
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      Рейтинг: +370

      splint1989 > Бан 21 ноября 2018, 12:57

      второй форвард не может играть, придется снимать с центра игрока, а это рушит систему обороны Черчесова, а на фланге Чалов не играл, поэтому и Чалова не будет у нас в сборной, пока мы играем только от обороны и только длинным пассом

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 ноября 2018, 11:20

      Пусть сам Черчес нам сам объяснит, почему он выставил такой состав и
      провел эти нелепые замены и не выпустил Ф.Чалова?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 21 ноября 2018, 09:58

      А когда эта сборная будет готова?

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 09:38

      Нам трудно понять какие понятия у Черчесова, тем более по персоналиям...

      2
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