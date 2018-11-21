Радимов: «Черчесов понимает, что эта сборная не готова использовать сильные стороны Чалова»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал отсутствие в игре со Швецией на поле форварда ЦСКА Федора Чалова.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

– Мне больше хотелось увидеть Чалова на поле. Я не могу критиковать Ари. Он сыграл, как мог.

– Почему Чалов так и не вышел? Ментально не готов или не подходит под стиль игры Черчесова?

– Чалов – все-таки зависимый футболист, игрок штрафной. То есть он не из той когорты футболистов, который может обыграть соперников в одиночку, создать сам себе момент. Он хорош именно в завершающей стадии. Я даже не сомневаюсь, что в чемпионате России он забьет больше всех. Во-первых, у него появился опыт. Во-вторых, в ЦСКА знают, как его использовать.

А Черчесов просто, на мой взгляд, понимает, что эта сборная не готова использовать сильные стороны Чалова. Хотя наверняка многие болельщики зададутся вопросом: почему Федор не играл.

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