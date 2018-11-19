Романцев: «Аленичев никогда не пил. Если он выпил, то его довели»

Бред, нормально люди относятся к приезжим тренерам... Тихонов спокойно отработал... А то что Аленичев не стал сдавать анализы мне кажется уже о многом говорит... Даже с манией преследования - можно не дуть в трубочку, сьъездить с ГИБДД на мед освидетельствование или даже обратиться в течении часа в независимую... Но видимо было важнее дать вью Спорт-Экспрессу...
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о задержании главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева.
Сотрудники ДПС задержали специалиста, его подозревают в вождении в нетрезвом виде.
«Могу сказать одно: если Аленичев выпил, то его довели. Дима никогда не пил, это я точно знаю. И сейчас не уверен, что он был выпивший.
Я сам из Красноярска, и если честно, то, перед тем как он туда поехал, я ему сказал: «Дима, не езжай туда, тебе будет сложно».
В Красноярске иногородних даже не воспринимают. Я и Александр Тарханов в Красноярске свои, потому что там выросли.
Сибиряки любят больше своих, чем приезжих. Это в Москве можно иностранного тренера взять, который на русском языке не говорит, а там они желают, чтобы был местный красноярский парень. Поэтому Диме так советовал.
Однозначно надо поддержать Аленичева. Надеюсь, что все обойдется и будет нормально. Дима – очень хороший человек, отличный футболист. Он боец: всегда был и будет. Желаю, чтобы разобрались во всем и сказали правду.
Надеюсь, Дима спокойно разберется с Красноярском и тихо, спокойно уедет оттуда без всякой грязи. Он ее не заслуживает», – сказал Романцев.
Аленичев – о своем задержании: «Все, что происходит в последний месяц, – неспроста»