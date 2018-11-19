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    Романцев: «Аленичев никогда не пил. Если он выпил, то его довели»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о задержании главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева.

    Сотрудники ДПС задержали специалиста, его подозревают в вождении в нетрезвом виде.

    «Могу сказать одно: если Аленичев выпил, то его довели. Дима никогда не пил, это я точно знаю. И сейчас не уверен, что он был выпивший.

    Я сам из Красноярска, и если честно, то, перед тем как он туда поехал, я ему сказал: «Дима, не езжай туда, тебе будет сложно».

    В Красноярске иногородних даже не воспринимают. Я и Александр Тарханов в Красноярске свои, потому что там выросли.

    Сибиряки любят больше своих, чем приезжих. Это в Москве можно иностранного тренера взять, который на русском языке не говорит, а там они желают, чтобы был местный красноярский парень. Поэтому Диме так советовал.

    Однозначно надо поддержать Аленичева. Надеюсь, что все обойдется и будет нормально. Дима – очень хороший человек, отличный футболист. Он боец: всегда был и будет. Желаю, чтобы разобрались во всем и сказали правду.

    Надеюсь, Дима спокойно разберется с Красноярском и тихо, спокойно уедет оттуда без всякой грязи. Он ее не заслуживает», – сказал Романцев.

    Аленичев – о своем задержании: «Все, что происходит в последний месяц, – неспроста»

    Источник: 360tv

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    19.11.2018 20:18
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +2467

      Аид666 20 ноября 2018, 17:45

      Бред, нормально люди относятся к приезжим тренерам... Тихонов спокойно отработал... А то что Аленичев не стал сдавать анализы мне кажется уже о многом говорит... Даже с манией преследования - можно не дуть в трубочку, сьъездить с ГИБДД на мед освидетельствование или даже обратиться в течении часа в независимую... Но видимо было важнее дать вью Спорт-Экспрессу...

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 14:07

      Пил или не пил - вот в чем вопрос.

      1
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 20 ноября 2018, 13:26

      Вообще-то пить и выпивать это разные вещи. Если Романцев выпивал по-взрослому, то об этом знали все. Не только в Красноярске, но и в других городах России на иногородних тренеров смотрят через лупу. Чем меньше регион, тем пристальнее смотрят. Это нормальное явление, когда с тренером регулярно общается региональная власть. Чтобы было бы с Ростовом при Бердыеве, если бы не Бердыев и его умение решать вопросы с властью? Вспомним про Амкар и думаем об Анжи, а пока Аленичев один, и это странно.

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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 20 ноября 2018, 08:42

      Романцев......пил , довели,убил....а так он кристально чист.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 20 ноября 2018, 08:24

      При этом в своей же книге рассказывает, что у Аленичева во время его игры в "Спартаке" был период, когда его в дубль пришлось убирать за гулянки. )))

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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 20 ноября 2018, 05:28

      Романцев всему оправдание найдёт. Говорит так будто под одной крышей с ним живет. Порой бывает не знаешь что творят твои близкие родственники и друзья, а он тут говорит за чела , которого может раз в пол года видит (или того реже) . Противно читать. А если бы бухой сбил кого-нибудь насмерть? Что бы тогда говорил?

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      Рейтинг: -22

      pavefrolov 20 ноября 2018, 05:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka

      -4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 20 ноября 2018, 02:56

      Довели! Убедительный аргумент )))

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      Рейтинг: +1099

      exreporter 20 ноября 2018, 01:38

      мы обсуждаем какого Аленичева? Игрока или ветерана? Это две разные темы )

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 20 ноября 2018, 00:08

      «Могу сказать одно: если Аленичев выпил, то его довели...".

      Сразу вспомнилась байка про Василия Ивановича... Уезжает Чапаев в отпуск, Петьку за себя оставив. И наказывает все важные события записывать в тетрадь. Возвращается и читает одну единственную запись: "Сломал лопату".
      - Хех...Петька. Тоже мне - важное событие! Лопату сломал...?! А чего сломал то?
      - Да жеребца твоего, Василий Иванович закапывал...
      - Как жеребца...?!
      - Так вся конюшня сгорела... С лошадьми!
      - Как? Почему?!
      - Да Фурманов спьяну бычок бросил...
      - Не ври, Петька, Фурманов не пьёт и не курит.
      - Так закуришь, когда полковое знамя сп..дят!

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