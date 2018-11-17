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    Ари: «Путин – охренительный президент и легенда России»

    Новичок сборной России Ари поделился мыслями о президенте России Владимире Путине.

    «Я немножко слежу за политикой. Несомненно, проголосовал бы за Путина. Простите за выражение, но он охренительный президент. В Бразилии много бедных и голодающих. Такое тяжело представить здесь, поэтому уважаю Путина.

    Он легенда России. Восхищаюсь его работой. Даже слушаю песню «Мой лучший друг — президент Путин». У меня есть этот трек на телефоне», — сказал форвард «Краснодара».

    Вчера, 16-го ноября, 32-летний Ари дебютировал за сборную России в товарищеском матче против немцев (0:3).

    По информации «Интерфакса», бразилец Ари получил предложение получить российское гражданство в феврале 2015 года от Фабио Капелло, который тогда возглавлял сборную. В 2017 Ари говорил о желании сыграть за Россию на домашнем ЧМ-2018, но получил паспорт только в июле.

    Бразильцы в сборной России – это ок. Говорим в новом подкасте

    Источник: «Чемпионат»

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    17.11.2018 17:33
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    Комментарии57
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru 18 ноября 2018, 10:24

      ...да,да я это знаю!!! Спасибо чёрный "брат"--- открыл нам глаза.

      1
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      Рейтинг: +2635

      yorgenbarenz 18 ноября 2018, 08:12

      Ари не одинок.Его мнение в последнее время стали разделять и школьники,пишущие мелом на досках короткие характеристики солнцеликого.Очень хотелось бы,чтобы Ари добывал себе пропитание в мусорных баках процветающего Саранска или другого города,на выбор.С его репой легко оттирать и запугивать конкурентов.Не затеряется в этом бизнесе.

      7
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > yorgenbarenz 18 ноября 2018, 22:29

      Солнцеликого у нас зовут Светлейшим!!!!

      -1
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      Рейтинг: +5527

      SPACE TRUCKIN 18 ноября 2018, 07:49

      Ари хочет министром спорта или президентом РФС стать по окончании карьеры видимо...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +276

      Black77718 18 ноября 2018, 00:36

      РОФЛ как всегда прокатил и все побежали его комментировать)Мамаев уже и покаялся,верующий человек,Ари что то сказал,вантуз вдруг ожил,заскакав по квартире сказав:Путин красавчик.Надо с ним тоже поспорить,убедить в ошибочности суждений,не забудьте после принять колёса)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      ДВС 17 ноября 2018, 23:20

      Верните прежнего алкаша!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12162

      BRO_football 17 ноября 2018, 23:08

      К легионерам в сборной России народ относится плохо, поэтому Ари решил подлизать жопу Путину, чтобы хотя как-то изменить негативное мнение о себе

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 17 ноября 2018, 23:05

      так Ари станет первым натурализованным депутатом госдумы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > трениришко 18 ноября 2018, 22:27

      улыбнул)))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 17 ноября 2018, 22:14

      146% россиян точно также считают)

      8
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      Рейтинг: +388

      R015RK 17 ноября 2018, 22:11

      Он ошибся, наверное хотел сказать, что это тело обоссатый человек и похороны России

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 17 ноября 2018, 22:08

      глупый негритянок, отъехай 80км от Москвы и посмотри как там прекрасно..... всё подмосковье работает в Москве , все ближайшие области работают в Москве и подмосковье..... и чем дальше тем хуже... Россия это не Москоу сити чувак

      9
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