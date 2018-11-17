Ари: «Путин – охренительный президент и легенда России»

Новичок сборной России Ари поделился мыслями о президенте России Владимире Путине.

«Я немножко слежу за политикой. Несомненно, проголосовал бы за Путина. Простите за выражение, но он охренительный президент. В Бразилии много бедных и голодающих. Такое тяжело представить здесь, поэтому уважаю Путина.

Он легенда России. Восхищаюсь его работой. Даже слушаю песню «Мой лучший друг — президент Путин». У меня есть этот трек на телефоне», — сказал форвард «Краснодара».

Вчера, 16-го ноября, 32-летний Ари дебютировал за сборную России в товарищеском матче против немцев (0:3).

По информации «Интерфакса», бразилец Ари получил предложение получить российское гражданство в феврале 2015 года от Фабио Капелло, который тогда возглавлял сборную. В 2017 Ари говорил о желании сыграть за Россию на домашнем ЧМ-2018, но получил паспорт только в июле.

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