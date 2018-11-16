Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кураньи: «Все в России должны быть довольны тем, что сделал Черчесов в сборной»

    Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи прокомментировал работу Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды России.

    «Очень рад за сборную Россию и за то, как россиянам удалось организовать мундиаль. Великолепный чемпионат мира с отличной организацией.

    Что касается Черчесова, то он проделал отличную работу, которая дает свои плоды и сейчас, в Лиге наций. Думаю, что все в России должны быть довольны тем, что сделал этот тренер с национальной командой», – сказал Кураньи.

    Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Самое обидное – Германия унизила нас вторым составом

    Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?

    Главные выводы по матчу Германия – Россия

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2018 09:51
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 16 ноября 2018, 16:40

      ага сщаааас, тут нытья почти не уменьшилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      Stilgray 16 ноября 2018, 10:21

      Ан нет !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 