Кураньи: «Все в России должны быть довольны тем, что сделал Черчесов в сборной»

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи прокомментировал работу Станислава Черчесова на посту главного тренера национальной команды России.

«Очень рад за сборную Россию и за то, как россиянам удалось организовать мундиаль. Великолепный чемпионат мира с отличной организацией.

Что касается Черчесова, то он проделал отличную работу, которая дает свои плоды и сейчас, в Лиге наций. Думаю, что все в России должны быть довольны тем, что сделал этот тренер с национальной командой», – сказал Кураньи.

Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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