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    Газзаев: «Никаких шансов у России выиграть не было. Преимущество Германии было тотальным»

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев раскритиковал действия игроков национальной команды в товарищеском матче с Германией.

    «Результат должен стать хорошим уроком. Это безоговорочное поражение: никаких шансов у нас выиграть не было, еще в нескольких эпизодах удачно сыграл Лунев.

    В первом тайме преимущество сборной Германии было тотальным, а во втором тайме они действовали по счету, из-за чего игра практически стала равной. Ничего хорошего про сборную России сказать нельзя – команда выглядела очень слабо.

    Оборона допускала такие ошибки, при которых соперник разыгрывал быстрые комбинации в штрафной площади. Очень слабая игра в обороне, никакого созидания в средней линии, и очень слабо выглядела атака – практически ни одного удара в створ ворот», – сказал Газзаев.

    Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Самое обидное – Германия унизила нас вторым составом

    Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?

    Главные выводы по матчу Германия – Россия

    Источник: ТАСС

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    16.11.2018 09:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 ноября 2018, 15:09

      Сборная проиграла потому, что была слабая ТАКТИЧЕСКАЯ подготовка игроков сборной!
      Ротация состава только усугубила поражение и сделала его неотвратимым.
      У немцев поставлена игра на тактике и технике владения мячом.
      У нашей сборной такой игры нет, есть единичный полу моменты, за счёт которых мы на чемпионате сыграли.
      Но печалиться не стоит.
      Немцы сильнее наших, но если бы сборная сыграла грамотно, то можно было бы сыграть вничью.
      Второй тайм сыграли лучше, но провал обороны в первом тайме смазал общее впечатление от игры сборной.
      Желаем Черчесову успешно подготовиться к игре со шведами и победить.
      Наших даже ничья спасёт, но играть надо на победу.
      20 ноября сборная России, на выезде, сыграет с командой Швеции.
      Это будет заключительная встреча.
      Вопрос по выходу в элиту Лиги наций для нашей сборной уже успешно решен.
      По всем раскладам в нашей группе мы одной ногой уже там, а вторая будет присутствовать на матче шведов и Турции.
      Если они сыграют вничью, то мы, без последней игры, автоматом становимся ПЕРВЫМИ и не зависим от последней игры со шведами.
      Пожелаем нашей сборной только ПОБЕДЫ!

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 16 ноября 2018, 12:21

      команда слабая и тренер дупло Чё про усатого ничего не сказал? а понял сам ведь усатый пёс

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 16 ноября 2018, 10:17

      Так рассуждают настоящие тренера, а не воют по поводу ошибок.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Retiremen_VMF 16 ноября 2018, 11:43

      Так рассуждает любой у кого есть глаза,то же мне эксперт ,помнится попал немцам на своём поле 1-5.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 ноября 2018, 09:48

      Некоторые это прогнозировали и говорили до игры, а не постфактум, как многие сейчас и в том числе эксперты...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 09:46

      Шансов не было, не арабский колхоз, это точно! Только вот зачем было вообще играть, если без шансов?

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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > prezent2017 16 ноября 2018, 10:18

      Он это после игры сказал, а не до. Не умеют люди отматывать время назад пока.

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