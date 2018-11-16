Газзаев: «Никаких шансов у России выиграть не было. Преимущество Германии было тотальным»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев раскритиковал действия игроков национальной команды в товарищеском матче с Германией.

«Результат должен стать хорошим уроком. Это безоговорочное поражение: никаких шансов у нас выиграть не было, еще в нескольких эпизодах удачно сыграл Лунев.

В первом тайме преимущество сборной Германии было тотальным, а во втором тайме они действовали по счету, из-за чего игра практически стала равной. Ничего хорошего про сборную России сказать нельзя – команда выглядела очень слабо.

Оборона допускала такие ошибки, при которых соперник разыгрывал быстрые комбинации в штрафной площади. Очень слабая игра в обороне, никакого созидания в средней линии, и очень слабо выглядела атака – практически ни одного удара в створ ворот», – сказал Газзаев.

Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Самое обидное – Германия унизила нас вторым составом

Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?

Главные выводы по матчу Германия – Россия