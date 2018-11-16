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    Нойштедтер: «Игра с Германией уже история, думаем о Швеции»

    Защитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал о главных ошибках в товарищеском матче с Германией.

    «Мы все знаем уровень сборной Германии. Они играют в лучших клубах, постоянно играют в Лиге чемпионов. В целом мы были готовы, но в начале игры у нас не все получалось, мы выбирали неправильные решения. Мы перестроились, но было уже поздно.

    Эта игра – уже история, думаем о Швеции. Мы должны ее побеждать и занимать первое место в группе в Лиге наций», – сказал Нойштедтер.

    Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: Sport24

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    16.11.2018 08:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 16 ноября 2018, 14:39

      Шведы выиграют 2-1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 16 ноября 2018, 12:13

      Надеемся , там всё будет удачно ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 09:45

      Неужели лысый идиот его и на шведов выставит? Да еще добавит к нему Кутепова!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 ноября 2018, 09:35

      Турки вам помогут...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 16 ноября 2018, 09:02

      .... и надеемся на Турцию.

      1
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