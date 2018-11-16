Нойштедтер: «Игра с Германией уже история, думаем о Швеции»

Защитник сборной России Роман Нойштедтер рассказал о главных ошибках в товарищеском матче с Германией.

«Мы все знаем уровень сборной Германии. Они играют в лучших клубах, постоянно играют в Лиге чемпионов. В целом мы были готовы, но в начале игры у нас не все получалось, мы выбирали неправильные решения. Мы перестроились, но было уже поздно.

Эта игра – уже история, думаем о Швеции. Мы должны ее побеждать и занимать первое место в группе в Лиге наций», – сказал Нойштедтер.

Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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