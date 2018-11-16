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    Черчесов – о Дзюбе: «Быть здоровым и быть готовым – разные вещи»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии нападающего Артема Дзюбы, который перед товарищеским матчем со сборной Германии тренировался по индивидуальной программе.

    «Дзюба работает по индивидуальному плану. Посмотрим, что скажут наши эскулапы. Но быть здоровым и быть готовым – разные вещи. Если будет какой-то риск – не будем его трогать», – сказал Черчесов.

    Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.11.2018 07:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1532

      starche 17 ноября 2018, 12:03

      Немецкие пацаны разделали нашу сбродную "под орех!"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 ноября 2018, 10:19

      Будь здоров, Артем))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 17:09

      Любое отсутствие ведущих игроков надо иметь ввиду - травмы неизбежны.

      2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 16 ноября 2018, 13:20

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 ноября 2018, 09:28

      Может до игры со Швецией всё уже будет ясно с расстановкой мест в нашей группе. И она уже будет носить товарищеский характер, так пусть играет молодёжь и новички.

      4
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