Черчесов – о Дзюбе: «Быть здоровым и быть готовым – разные вещи»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии нападающего Артема Дзюбы, который перед товарищеским матчем со сборной Германии тренировался по индивидуальной программе.

«Дзюба работает по индивидуальному плану. Посмотрим, что скажут наши эскулапы. Но быть здоровым и быть готовым – разные вещи. Если будет какой-то риск – не будем его трогать», – сказал Черчесов.

Товарищеский матч Германия – Россия завершился со счетом 3:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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